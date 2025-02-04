شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يدرسون تطور الهياكل الكونية: هل نحتاج إلى مراجعة النماذج الحالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأبحاث الجديدة التي تدرس البيانات من مسحين كونيين رئيسيين إلى أن الكون ربما تطور بطريقة أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، وقام فريق بقيادة جوشوا كيم وماثيو مادهافاشيريل في جامعة بنسلفانيا، بالتعاون مع باحثين من مختبر لورانس بيركلي الوطني، بتحليل البيانات من تلسكوب أتاكاما الكوني (ACT) وأداة التحليل الطيفي للطاقة المظلمة (DESI)، وتشير نتائجهم إلى وجود تناقض بسيط في التوزيع المتوقع للهياكل الكونية، خاصة في آخر أربعة مليارات سنة.

الملاحظات والاكتشافات الكونية

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة علم الكونيات وفيزياء الجسيمات الفلكية، قام الباحثون بدمج بيانات عدسة الخلفية الكونية الميكروية (CMB) من ACT مع توزيع المجرات الحمراء المضيئة (LRG) من DESI.

وتوفر ملاحظات ACT نظرة ثاقبة للكون المبكر، حيث تقيس الضوء الخافت من حوالي 380.000 عام بعد الانفجار العظيم، بينما ترسم DESI خرائط التوزيع ثلاثي الأبعاد لملايين المجرات لفهم تكوين البنية الكونية في العصور الأحدث.

ومن خلال تراكب هذه المجموعات من البيانات، ابتكر الباحثون رؤية شاملة للتطور الكوني ، وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على أن المقارنة كشفت عن انحراف محتمل في التكتل المتوقع للمادة، والذي تم قياسه باستخدام سيجما 8 (σ8)، وهو مقياس رئيسي لتقلبات الكثافة ، وتشير قيمة سيجما 8 الأقل من المتوقع إلى أن الهياكل الكونية ربما لم تتشكل بالضبط كما تنبأت النماذج القياسية القائمة على ظروف الكون المبكر.

التأثيرات المحتملة والبحوث المستقبلية

وفي بيان صحفي رسمي صادر عن جامعة بنسلفانيا، أشار ماثيو مادهافاشيريل، الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا، إلى أنه في حين تتوافق النتائج في الغالب مع نظرية أينشتاين في الجاذبية، فإن هذا التناقض الطفيف في التكتل يظل مثيرًا للاهتمام ، وأكد أن الانحراف ليس ذا دلالة إحصائية كافية لتأكيد الفيزياء الجديدة ولكنه يستحق المزيد من التحقيق.

ومن بين الفرضيات التي يجري النظر فيها تأثير الطاقة المظلمة ، وهي القوة التي تدفع التوسع المتسارع للكون، والتي قد تؤثر على تكوين الهياكل الكونية بشكل مختلف عما كان متوقعًا ، ومن المتوقع أن تعمل الملاحظات المستقبلية باستخدام التلسكوبات المتقدمة، مثل مرصد سيمونز، على تحسين هذه القياسات وتوفير فهم أكثر وضوحًا للتطور الكوني.

وسوف يواصل الباحثون جمع البيانات لتحديد ما إذا كان هذا التناقض يمثل شذوذًا أم علامة على آلية أساسية لم يتم أخذها في الاعتبار بعد في النماذج الكونية الحالية.