شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Confetti".. خدمة جديدة من أبل لتنظيم المناسبات عبر iCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق خدمة جديدة قائمة على iCloud لتنظيم الدعوات والمناسبات، تحت اسم “Confetti”، وذلك وفقًا لتقرير نشره مارك غورمان من بلومبرج.

ومن المتوقع أن يتم طرح الخدمة داخليًا هذا الأسبوع، كطريقة مبتكرة لدعوة الأشخاص إلى الحفلات، الفعاليات، والاجتماعات.

"Confetti": هل تصبح خدمة منفصلة أم ميزة ضمن تطبيقات آبل؟

في أحدث إصدار من نشرته الإخبارية Power On، كشف غورمان أن الخدمة الجديدة ستكون مرتبطة بتحديث iOS 18.3، والذي تم إصداره مؤخرًا مع تحسينات في ميزة ملخصات الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من آبل.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت “Confetti” ستكون تطبيقًا مستقلًا، أم سيتم دمجها كميزة داخل تطبيقات مثل الرسائل (Messages) أو التقويم (Calendar).

منافسة جديدة لتطبيقات تنظيم الاجتماعات؟

تستند هذه المعلومات إلى تقارير سابقة أشارت إلى أن آبل تعمل على تطوير تطبيق جديد يحمل اسم “Invites”، يهدف إلى تنظيم الاجتماعات وإدارة دعوات الفعاليات سواءً الشخصية أو عبر الإنترنت.

مع خدمة "Confetti"، يُتوقع أن توفر آبل قائمة بالمشاركين المدعوين لكل حدث، إلى جانب تحديثات حول من قام بتأكيد الحضور (RSVP)، كما يُقال إن مراجع لهذا التطبيق قد تم العثور عليها في كود أحدث نسخة تجريبية من iOS 18.3.

تكامل مع iCloud وميزات إضافية متوقعة

قد تُميز آبل هذه الخدمة عن تطبيق التقويم الحالي بإضافة ميزات جديدة، مثل:

• دعم التخزين السحابي عبر iCloud، مما قد يُتيح الوصول للخدمة من خلال iCloud.com.

• إمكانية تكاملها مع GroupKit، وهي تقنية تتيح التواصل والمشاركة بين التطبيقات والمستخدمين، مما يسهل تنظيم الأحداث بين مجموعات مختلفة.

إذا تم إطلاق هذه الخدمة رسميًا، فقد تصبح بديلاً قوياً لتطبيقات مثل Google Calendar و Outlook في مجال تنظيم الفعاليات وإدارة الدعوات، مما يعزز مكانة آبل في هذا المجال.