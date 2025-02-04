شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطارد وزحل في مشهد نادر.. متى وأين يمكن رصدهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة ناسا في تحديثها الشهري حول ما يجب البحث عنه في السماء الليلية، إن القمر سيكون له "العديد من الارتباطات" مع الكواكب في فبراير.

طوال شهر فبراير، طالما استمرت الليالي الصافية، فسوف تتمكن من رؤية القمر في السماء الليلية إلى جانب العديد من كواكب نظامنا الشمسي.

أسهل كوكب يمكن رصده هو كوكب الزهرة، الذي يبدو ساطعًا في الغرب بعد غروب الشمس، قالت وكالة ناسا إن شهر فبراير هو شهر الحب، وهو الوقت الأفضل لرصد كوكب الزهرة، المرتبط بإلهة الحب الرومانية.

كما يمكنك أيضًا رصد كوكب المشتري الساطع في المساء، بالإضافة إلى كوكب المريخ، والذي يمكن التعرف عليه من خلال لونه البرتقالي العنبر.

وقالت وكالة ناسا: "يمكنك العثور على القمر شبه المكتمل في الشرق الليلة بعد حلول الظلام، على بعد ثلاثة أصابع تقريبًا أسفل المريخ المحمر، و يقع النجمان الساطعان بولوكس وكاستور في الجوزاء إلى الشمال منه مباشرة".

ويعتبر كوكب زحل خافت إلى حد ما، ولكن يمكن رؤيته منخفضًا في الغرب خلال الساعة الأولى بعد غروب الشمس، وينخفض ​​بشكل متزايد مع تقدم الشهر.

ولا ننسى أيضًا مراقبة كوكب عطارد فبحلول أواخر فبراير ، سيكون عطارد مرئيًا بعد حوالي 20 دقيقة من غروب الشمس، على ارتفاع حوالي 3 درجات عن الأفق.

وفي 24 فبراير سيكون من السهل رصد الكوكب بشكل خاص، حيث سيبدو ساطعًا وقريبًا من زحل، حيث سيبدو عطارد أكثر سطوعًا من زحل بنحو ثماني مرات.

ومن السهل رصد كوكب الزهرة والمشتري والمريخ بالعين المجردة، على الرغم من أن زوجًا من المناظير أو التلسكوب سيمنحك بالطبع رؤية أفضل.

كما يُنصح باستخدام المناظير أو التلسكوب لرؤية عطارد وزحل، ولكن في ليلة صافية، وبعيدًا عن تلوث الضوء، سيكون كلا الكوكبين مرئيين بالعين المجردة أيضًا.