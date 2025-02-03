شكرا لقرائتكم خبر عن "Marvel’s Wolverine".. ما جديد لعبة الأكشن المنتظرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر عشاق ألعاب الأكشن وتحديدًا عالم مارفل تطورات إصدار لعبة Marvel’s Wolverine المنتظرة.

وأكد فريق التطوير Insomniac Games عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه سيارك المعلومات الجديدة حول المشروع عندما يرى أن الوقت بات مناسبًا، وكان من المفترض صدور اللعبة بالعام الحالي، ولكن لا يبدو أن ذلك سيحدث.

سبق وعانت استوديوهات "Insomniac Games" من مشكلة تسريب البيانات التي قد تكون أثرت على تطوير اللعبة بشكل ما، وهو ما تسبب في تأخير إصدارها. لعبة Wolverine الجديدة ورغم أنه من المفترض أن تكون هناك تسريبات حول طريقة لعب Wolverine، إلا أن Insomniac لم يكشف سوى القليل جدًا عن اللعبة.

وجرى التأكيد على أن Wolverine تدور أحداثها في نفس عالم Marvel's Spider-Man، لذلك من الممكن أن يتمكن اللاعبون من رؤية أبطالهم الخارقين المفضلين في مرحلة ما خلال اللعبة.