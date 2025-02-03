شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة المجتمعات على يوتيوب تتوسع: كيف يستفيد منشئو المحتوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح يوتيوب، خلال العام الماضي، في تقديم ميزة المجتمعات كطريقة جديدة للمشاهدين والمبدعين للتواصل، ويتم الآن توسيع تلك الميزة لتشمل المزيد من الأشخاص، حسبما أعلنت الشركة مؤخرًا.

تفاصيل أكثر عن ميزة المجتمعات عبر يوتيوب

وأكدت منصة يوتيوب، أنه بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه الميزة عندما تم إطلاقها في العام الماضي، فإن المجتمعات عبارة عن مساحات مخصصة على القنوات حيث يمكن لمنشئي المحتوى والمشاهدين على YouTube التواصل، خاصة أن هذه المساحات تتيح للمستخدمين بدء المحادثات والانضمام إليها ومشاركة التحديثات وبناء العلاقات.

وتتوفر ميزة المجتمعات متاحة فقط على الهاتف المحمول، وكجزء من ميزة المنتديات، يتم منح كل من مالكي القناة والمشاهدين خيار إنشاء المنشورات ومشاركتها، ومع ذلك، فإن منشئي المحتوى هم وحدهم الذين لديهم القدرة على الإشراف والتحكم في الأشخاص الذين يقومون بالنشر في مجتمعاتهم.

وأعلن يوتيوب، أنه بجانب توسيع ميزة المجتمعات لتشمل المزيد من المستخدمين، قد قرر إعطاء علامة تبويب المجتمع اسمًا جديدًا وهو المشاركات، وستعمل علامة التبويب بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها قبل إعادة تسميتها، وهذا يعني أن منشئي المحتوى سيظلون قادرين على مشاركة التحديثات والإعلانات عبر المنشورات ويمكن للمشاهدين التفاعل من خلال التعليق على هذه المنشورات.

ويمكن لجميع منشئي المحتوى على YouTube الذين لديهم حق الوصول إلى المجتمعات الانتقال إلى صفحات قنواتهم والنقر على "الانتقال إلى المجتمع" لمعرفة المزيد وتحديد ما إذا كانوا يريدون تمكين هذه الميزة أم لا.

ويتوفر المزيد من التفاصيل حول كيفية إيقاف تشغيل ميزة المجتمعات على صفحة الدعم المخصصة على يوتيوب.