تكنولوجيا: فيديو تفكيك Samsung Galaxy S25+ يكشف عن غرفة تبخير كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يظهر فيديو تفكيك Samsung Galaxy S25+ أن سامسونج لم تقم بإجراء أي إعادة تصميم كبيرة للأجزاء الداخلية للهاتف. ومع ذلك يظهر وجود بعض التحسينات الجيدة.

أولها وجود جراب السحب الذي يلصق البطارية في مكانها، هذا تطور عن ألسنة السحب القديمة. أفاد PBKreviews، الذي قام بتفكيك العديد من الهواتف الذكية، أن الجراب الجديد أسهل في إزالته من الجراب المستخدم في S24+.

وبعد إزالة البطارية، يأتي التحسين الآخر وهو غرفة التبخير أكبر حجمًا. تقول Samsung إن S25 Ultra يحتوي على غرفة تبخير أكبر بنسبة 40% من سابقتها،

على الرغم من سهولة إزالة جراب سحب البطارية، إلا أن Samsung Galaxy S25+ حصل على درجة إصلاح 9/10 مثل S24+ وذلك بسبب بعض المخاوف البسيطة بشأن سهولة الإصلاح بشكل عام وسهولة استبدال الشاشة.