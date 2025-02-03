شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح Operator لعدد أكبر من مستخدمى ChatGPT فى غضون بضعة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI مؤخرًا وكيل الذكاء الاصطناعي الذي طال انتظاره، Operator، وهو قادر على القيام بأي مهمة نيابة عن المستخدمين تقريبًا كما يفعلون على الويب، حيث يمكنه حجز تذاكر الطيران لك، ويمكنه إجراء حجوزات العشاء لك، أو حتى كتابة التعليمات البرمجية لموقع ويب بالكامل، ومع ذلك، اعتبارًا من الآن، لا يمكن الوصول إلى وكيل الذكاء الاصطناعي إلا من قبل مستخدمي ChatGPT Pro، وفي الولايات المتحدة فقط، ولكن من المقرر أن يتوسع التوفر قريبًا.

وفي حدث Reddit AMA (اسألني عن أي شيء)، الذي استضافه الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان والعديد من مهندسي وباحثي OpenAI الآخرين، أكد ألتمان أن Operator سيكون متاحًا قريبًا لمستخدمي ChatGPT Plus أيضًا.

وردًا على السؤال: "ما مدى بعدنا عن وجود Operator في خطة Plus العادية؟"، أجاب ألتمان قائلاً "أشهر".

والآن، يشير هذا بوضوح إلى أنه سيستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يصبح Operator متاحًا لمستخدمي ChatGPT أكثر - ولكن بالنظر إلى أن وكيل الذكاء الاصطناعي يقتصر حاليًا على عدد صغير حقًا من المستخدمين الذين هم مشتركو ChatGPT Pro الموجودون في الولايات المتحدة - فهذا لا يزال خبرًا جيدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى تجربة OpenAI Operator.

ولا يوجد حتى الآن جدول زمني حول موعد طرح OpenAI Operator لـ ChatGPT Plus، كما لا يوضح رد Reddit ما إذا كان سيتم توسيع نطاق الخدمة المتاحة، عند فتحها لمشتركي Plus، خارج الولايات المتحدة أيضًا.

ووفقًا لـ OpenAI، فإن OpenAI Operator قادر على "استخدام متصفحه الخاص، ويمكنه إلقاء نظرة على صفحة ويب والتفاعل معها من خلال الكتابة والنقر والتمرير"، ويعد Operator هو أول وكيل ذكاء اصطناعي من OpenAI، إنه يعمل بشكل أساسي كوسيط بين المستخدم والويب، ويمكنه تنفيذ مجموعة من أنشطة المتصفح المتكررة، وهذا ما تستغله الشركة - توفير أداة للمستخدمين يمكنها القيام بالمهام اليومية العادية لهم، بحيث يكون لديهم المزيد من الوقت لقضائه في مهام وفرص أخرى.

ويبلغ سعر اشتراك ChatGPT Pro هو 200 دولار، و يوفر الإصدار Pro وصولاً غير محدود إلى طراز OpenAI o1 وطراز GPT 4o ووضع الصوت المتقدم، ويتضمن o1 المتوفر في الإصدار Pro أيضًا بعض الميزات الخاصة بـ Pro والتي لا تتوفر لمستويات الاشتراك الأخرى مع إمكانية الوصول إلى o1.

من ناحية أخرى، تعد خطة الاشتراك ChatGPT Plus أقل تكلفة بكثير، ويبلغ سعرها 20 دولارًا، كما يتيح نموذج Plus للمستخدمين الوصول إلى نموذج o1 ولكن مع بعض القيود.