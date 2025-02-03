شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Liang Wenfeng مؤسس DeepSeek يعود لمسقط رأسه لقضاء عطلة السنة القمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي Liang Wenfeng، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي DeepSeek، باستقبال الأبطال في مقاطعة هونج كونج جنوب الصين، حيث نشأ وعاد لقضاء عطلة رأس السنة القمرية برفقة حراس شخصيين.

ويتمتع وينفنج، البالغ من العمر 40 عامًا، بثروة طائلة بعد نجاح صندوق التحوط الخاص به، High-Flyer، لكنه أصبح أكثر شعبية بعد تحقيق شركته اختراقًا بحثيًا كبيرًا.

فقد أثبتت أبحاث DeepSeek أن نماذج الذكاء الاصطناعي القوية يمكن بناؤها باستخدام عدد أقل من شرائح Nvidia ذات القدرات المنخفضة، وهو إنجاز له آثار كبيرة، خاصة في الصين، حيث تواجه البلاد قيودًا على الحصول على الشرائح المتطورة.

وأعرب سكان قريته عن فخرهم به، مشيرين إلى أنه كان طالبًا متفوقًا، مولعًا بقراءة الكتب المصورة، وبارعًا في الرياضيات، وينتمي إلى عائلة من المعلمين، كما ذكر أحد السكان أنه كان يلعب كرة القدم أحيانًا.

وقال أحد أبناء مجتمعه المحلي لصحيفة فاينانشال تايمز: “لقد نشأنا جميعًا في هذه القرية، ونحن فخورون جدًا به"، ورغم صعوده السريع إلى قمة عالم التكنولوجيا، يتجنب وينفنغ الأضواء الإعلامية، مما يثير فضول الكثيرين الذين يرغبون في معرفة المزيد عنه.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى مصير بعض رواد الأعمال الصينيين البارزين مثل جاك ما وبوني ما، اللذين واجها تدقيقًا حكوميًا بعد أن زاد ظهورهما العلني، لذا، لا يُستبعد أن يختار وينفنغ البقاء بعيدًا عن الأضواء.