تكنولوجيا: آبل تهيمن على قائمة أكثر 10 هواتف مبيعًا في عام 2024 مع حضور متواضع لسامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيطرت آبل على شحنات الهواتف الذكية العالمية وفقًا لتقديرات Canalys الأخيرة، احتلت Apple سبعة من أفضل عشرة هواتف مبيعًا في عام 2024، حيث توج iPhone 15 كجهاز رائد مبيعاً في المركز الأول.

بينما كانت سامسونج هي العلامة التجارية الوحيدة الأخرى التي ظهرت في قائمة العشرة الأوائل، حيث تمكنت من هواتف Galaxy A15 و A15 5G و S24 Ultra من التواجد في القائمة.

حقق iPhone 15 ما يقدر بنسبة 3% من إجمالي 1.22 مليار هاتف ذكي تم شحنها في عام 2024. وبناءً على هذا الرقم، قامت Apple بشحن 36.6 مليون وحدة من هاتف iPhone الأساسي من الجيل السابق في العام الماضي. احتل iPhone 16 Pro Max و 15 Pro Max المركزين الثاني والثالث على قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في عام 2024.

تمكنت Samsung من الدخول إلى المراكز الخمسة الأولى مع احتلال Galaxy A15 للمركز الرابع، تليها iPhone 16 Pro و iPhone 15 Pro و iPhone 16. احتل Galaxy A15 5G المركز الثامن بينما جاء S24 Ultra في المركز التاسع.

احتلت المرتبة الأخيرة في المراكز العشرة الأولى هاتف iPhone 13 الذي يبلغ عمره ثلاث سنوات، والذي شكل 1.5% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية العالمية أو 18.3 مليون وحدة.

التغيير الملحوظ الآخر مقارنة بقائمة العام الماضي هو أن خمسة من أصل عشرة أجهزة كانت من الفئة الرائدة، بينما كانت قائمة العام الماضي أربعة من أصل عشرة. تشير Canalys إلى أن المشترين اصبح لديهم استعداد لاختيار الأجهزة الرائدة – أي طرازات Pro و Pro Max لأجهزة Apple و Ultra لسلسلة Galaxy S.

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