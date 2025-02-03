علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ظهور Realme GT 7 على منصة Geekbench يشير إلى قرب صدوره

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

تكنولوجيا: ظهور Realme GT 7 على منصة Geekbench يشير إلى قرب صدوره

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت نتائج اختبار Geekbench 6 وجود هاتف ذكي من Realme يحمل رقم الطراز RMX5090 مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة عشوائية سعة 16 جيجابايت ونظام التشغيل Android 15 بشكل افتراضي. وسبق من قبل في شهادة سابقة التكهن أن Realme GT 7 يحمل رقم الطراز RMX5090 وأنه سيعمل بأحدث معالج من Qualcomm.

ومن المتوقع أيضًا ات الهاتف سوف يأتي دعم الشحن السريع بقوة 120 وات وإعداد كاميرا مشابه جدًا لهاتف GT 7 Pro. في الواقع، يبدو أن معظم المواصفات الأجهزة متطابقة مع طراز Pro. ما زلنا ننتظر معرفة كيف ستميز Realme بين هذين الهاتفين.

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MO Nasa

MO Nasa

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