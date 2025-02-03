شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة أسطورية للعبة Tomb Raider IV-VI Remastered فى 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لارا كروفت للعودة من جديد في إصدار "Tomb Raider IV-VI Remastered"، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في 14 فبراير، ليقدم لمحبو السلسلة فرصة لإعادة استكشاف مغامراتها الكلاسيكية بلمسات محسنة ومزايا جديدة تمامًا، حيث كشفت شركة Aspyr عن عدة تحسينات، من بينها أداة جديدة لإنشاء لقطات سينمائية ديناميكية، وعداد ذخيرة، وإمكانية تخطي المشاهد السينمائية، بالإضافة إلى تحسينات في الرسوم المتحركة وعودة رموز الغش الكلاسيكية.

تحكم إبداعي في التصوير مع أداة "Flyby Camera Maker"

واحدة من أبرز الميزات الجديدة في النسخة المحسنة هي أداة "Flyby Camera Maker"، والتي تتيح للاعبين إمكانية إنشاء لقطات سينمائية متحركة داخل اللعبة، حيث يمكن وضع ما يصل إلى 20 كاميرا على طول مسار محدد، مع القدرة على ضبط زاوية التصوير، مجال الرؤية، مستوى التكبير، وسرعة الحركة، ما يفتح المجال أمام اللاعبين لإنشاء مشاهد استعراضية مبهرة.

ويمكن أيضًا استخدام وضع التصوير "Photo Mode" جنبًا إلى جنب مع هذه الأداة، حيث يمكن تعديل وضعية لارا كروفت، تعبيراتها، وأسلحتها داخل المشهد، مما يجعل التجربة أكثر تفاعلية وإبداعية.

تحسينات في تجربة اللعب: عداد ذخيرة وتخطي المشاهد السينمائية

يضيف الإصدار الجديد ميزة "عداد الذخيرة"، وهو عرض مرئي يوضح كمية الذخيرة المتبقية لكل سلاح، مما يساعد اللاعبين في إدارة مواردهم بشكل أكثر دقة، خاصة خلال المواجهات الحاسمة مع الزعماء، كما يتضمن التحديث إمكانية تخطي المشاهد السينمائية، مما يسمح للاعبين بالانتقال مباشرة إلى الأحداث المهمة دون الحاجة لمشاهدة المشاهد القصصية المتكررة، مع الاحتفاظ بخيار إعادة مشاهدتها لمن يرغب في ذلك.

حركات جديدة تمنح لارا مرونة أكبر

يشمل الإصدار الجديد تحسينات في الحركات والرسوم المتحركة الخاصة لارا كروفت، ومن بينها:

- "Slide To Run": إمكانية الاستمرار في الركض عند النزول من منحدر دون الحاجة لإعادة الضغط على زر الحركة.

- "Hang on a Ledge": يمكن الآن للارا التمسك بالحواف الخلفية والأمامية والنزول بأمان بمجرد الضغط على زر الحركة.

- "Turn Around in Place": خاصية جديدة لنظام التحكم الحديث تسمح للارا بالدوران في مكانها عند التوقف.

عودة رموز الغش الكلاسيكية

لمحبي الألعاب الكلاسيكية، فإن رموز الغش الأصلية مثل الذخيرة غير المحدودة وتخطي المراحل ستعود من جديد، حيث سيتمكن اللاعبون من استخدام نفس الرموز التي كانت متاحة في الإصدارات القديمة، مع توفير قائمة كاملة لهذه الأكواد عبر موقع Aspyr الرسمي عند اقتراب موعد الإطلاق.

إعادة إحياء إرث تومب رايدر لعشاق الجيل الجديد

مع إرث يمتد لعدة عقود، لا يعتبر "Tomb Raider IV-VI Remastered" مجرد إعادة إصدار، بل هو دعوة لاكتشاف وإعادة استكشاف مغامرات لارا كروفت بجودة محسنة، مما يمنح اللاعبين الجدد والقدامى فرصة للغوص في تاريخ واحدة من أشهر شخصيات ألعاب الفيديو.

ويمكنك طلب "Tomb Raider IV-VI Remastered" مسبقًا الآن على أجهزة PlayStation 4 و PlayStation 5، واستعد لخوض مغامرة ملحمية يوم 14 فبراير.