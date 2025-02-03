شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذهب 24.. طرح نسخة خاصة من iPhone 16 Pro مستوحاة من عملة البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت شركة كافيار Caviar المصنعة للأجهزة الفاخرة المخصصة بمجموعة أخرى من الأجهزة الباهظة الثمن، والتي تبدأ من 11130 دولارًا، حيث كشفت عن نسخة من هاتفى Apple iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المغطى بالذهب عيار 24 قيراطًا، ولكن الأمر الأكثر جنونًا هو حقيقة أن كافيار استوحت هذه المرة الإلهام من Bitcoin - وهي عملة مشفرة لا يتم قبولها كعملة قانونية في بعض أجزاء من العالم وغالبًا ما تكون غارقة في الجدل.



ايفون

وقالت كافيار في بيان: "يعد إصدار Bitcoin من iPhone 16 Pro تكريمًا فاخرًا للعملة المشفرة الرائدة في العالم، ويتميز تصميمه بنقوش ثلاثية الأبعاد معقدة لشعار Bitcoin، محاطة بأنماط مستوحاة من blockchain ترمز إلى الإمكانات اللامحدودة للتمويل الرقمي".



ايفون

لكن انتظر، هذا ليس كل شيء، يبدو أن عملاء كافيار، أو الجمهور المستهدف على الأقل، من المعجبين الكبار بالرئيس الأمريكي السابع والأربعين دونالد ترامب، وبالتالي، قررت العلامة التجارية بيع 47 وحدة من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max اللذين يحملان طابع Bitcoin.