تكنولوجيا: Capacmouse Pro أول فأرة لاسلكية بحجم الكف دون عجلة تمرير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت Capacmouse Pro لأول مرة كفأرة لاسلكية مبتكرة بحجم صغير جدًا، حيث تستغني عن عجلة التمرير التقليدية. بدلًا من ذلك، تعتمد على تقنية MagicWheel، التي تستجيب للضغط، ما يسمح بمحاكاة إدخال العجلة وفقًا لقوة الضغط.

بفضل إزالة عجلة التمرير، استطاعت Capacmouse Pro تحقيق تصميم مضغوط بحجم يقارب مفتاح السيارة. ورغم صغر حجمها، لا تزال تحتوي على زرين جانبيين، إلى جانب أربعة أزرار LED تعرض مستوى حساسية DPI أو وضع التمرير.

يبلغ وزن الفأرة 30 جرامًا فقط، لذا تأتي مزودة ببطارية صغيرة بسعة 180 مللي أمبير. ومع ذلك، تقدم ما يصل إلى 30 ساعة من الاستخدام لكل شحنة. ومن ناحية الاتصال، تدعم العمل عبر تقنية 2.4 جيجاهرتز أو البلوتوث، ولكن لا يوجد خيار للاتصال السلكي.

ورغم أن وضع 2.4 جيجاهرتز يضمن استجابة منخفضة الكمون، إلا أن هذه الفأرة ليست مثالية للألعاب. تصميمها غير التقليدي وسرعة تتبع 30 IPS يجعلها غير مناسبة للمدخلات الدقيقة والسريعة. ومع ذلك، تقدم أداءً جيدًا للاستخدام اليومي والمهام المكتبية.

تخطط Astract Japan لبيع Capacmouse Pro بسعر 7,680 ين ياباني، أي حوالي 50 دولارًا.

حاليًا، تتوفر عبر حملة تمويل جماعي بسعر 5,370 ين (حوالي 35 دولارًا) للمشتركين الأوائل. وحتى الآن، لا توجد معلومات عن إصدار عالمي، خاصة أن الطراز السابق Capacmouse Neo لم يُطلق دوليًا، مما يجعل احتمالية توفرها عالميًا ضئيلة.

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