تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات هاتف OnePlus المتوسط القادم بمعالج Dimensity

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتكون سلسلة OnePlus Ace من هواتف ذكية متوسطة المدى، حيث تشمل أحدث أجهزتها OnePlus Ace 5 وOnePlus Ace 5 Pro. والآن، تستعد OnePlus لإضافة هاتف ثالث إلى هذه التشكيلة، رغم أن اسمه الرسمي لا يزال غير مؤكد.

تشير التوقعات إلى أنه قد يحمل اسم OnePlus Ace 5S أو OnePlus Ace 5V. وقبل الإعلان الرسمي، ظهر تسريب جديد يكشف بعض التفاصيل عن الجهاز المرتقب.

جاء التسريب من Smart Pikachu، وهو مسرب شهير على منصة Weibo الصينية. وفقًا للمعلومات المسربة، سيحصل الهاتف القادم على شاشة مسطحة كبيرة، كما سيسجل نتائج عالية في اختبارات الأداء، مما يشير إلى أنه سيكون موجهًا نحو الأداء القوي.

من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج من سلسلة Dimensity، رغم أن التسريب لم يحدد الطراز بدقة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أنه قد يعتمد على Dimensity 9350 أو Dimensity 9400، وفقًا لمعلومات سابقة من Digital Chat Station، وهو مصدر موثوق في التسريبات التقنية.

وكشف Smart Pikachu أيضًا أن الهاتف سيُطلق في الربع الثاني من عام 2025. وبما أن OnePlus Ace 5 تم إعادة تسميته ببعض التعديلات الطفيفة للسوق العالمية وأُطلق تحت اسم OnePlus 13R، فمن المحتمل أن يحصل هذا الهاتف الجديد على إعادة تسمية عند طرحه عالميًا.

لكن نظرًا لعدم وجود تأكيد رسمي من الشركة حتى الآن، يُفضل التعامل مع هذه المعلومات بحذر حتى تتوفر تفاصيل رسمية.

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