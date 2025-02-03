شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Meta AI" يصل مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "ميتا" اليوم طرح مساعد الذكاء الاصطناعي "Meta AI" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يزود المستخدمين فى المنطقة بأداة رائدة تتيح لهم التعلّم والابتكار والبقاء على اطلاع تامّ بكلّ ما يهمّهم من مواضيع ومستخدمين، ويجري طرح مساعد الذكاء الاصطناعي تدريجياً فى كافة أنحاء المنطقة، علماً بأنه بات متوفراً بمزاياه الكاملة فى عدد من الأسواق الرئيسية، بما فيها مصر والإمارات والسعودية والمغرب والعراق.

ويمكن الوصول إلى ميزة "Meta AI" بسهولة من خلال رمز الدائرة الزرقاء الموجود في مجموعة التطبيقات التابعة لشركة "Meta"، وهي "Facebook" و"Instagram" و"WhatsApp" و"Messenger"، من دون الحاجة إلى أيّ تسجيل مسبق.

ويمكن استخدام هذه الميزة فى مجموعات الدردشة ضمن التطبيقات المذكورة، من خلال طباعة "@Meta AI" بكل بساطة للاستعانة بمساعد الذكاء الاصطناعي لإجراء بحث سريع، مناقشة الأفكار أو التخطيط مع الأصدقاء، فيمكن على سبيل المثال للمستخدمين، الذين يعتزمون القيام برحلة خلال فصل الربيع مع عائلاتهم ويبحثون عن جزر لا تبعد عنهم أكثر من ستّ ساعات جواً من دولة الإمارات، ذكر "@Meta AI" في دردشة المجموعة للحصول فوراً على قائمة من الخيارات التي تلبّي تطلعاتهم وتحاكي تفضيلاتهم ومناقشتها ضمن المجموعة.

وتم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي "Meta AI" باستخدام أحدث إصدار من "Llama 3.2"، وهو نموذج معالجة اللغات الضخمة الأكبر من نوعه لدى شركة "Meta" وأكثرها كفاءة، حيث يملك القدرة على إعداد النصوص والصور وإضفاء الحركة عليها مباشرة من خلال تطبيقات "Meta".

ويمكن للمستخدمين استكشاف ميزة إنشاء الصور "Imagine" بواسطة مساعد الذكاء الاصطناعي "Meta AI" ببساطة عن طريق طباعة كلمة "Imagine" أو "تخيل" باللغة العربية، متبوعة بوصف تفصيلي للصورة التي يريدون إعدادها، فطباعة طلب "تخيل نمراً يرتدي سترة ويشرب الشاي في المقهى" على سبيل المثال يحفز مساعد الذكاء الاصطناعي "Meta AI" على إعداد الصورة بشكل فوري وإتاحة خيار إضفاء الحركة عليها.

وفي إطار توسيع النطاق الجغرافي لطرح ميزة "Meta AI"، تبادر "Meta" إلى توفير هذه الميزة باللغة العربية أيضاً لتسهيل وصول المزيد من المستخدمين على مستوى المنطقة إليها.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال فارس عقاد، المدير الإقليمي لشركة "Meta" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد ميزة "Meta AI" من أبرز أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم والمتاحة على هواتفكم المحمولة مجاناً، وتجمع هذه الميزة المبتكرة بين سهولة الاستخدام والتكنولوجيا المتطورة، لتتيح لملايين المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة تسهيل حياتهم اليومية وبقائهم على اطلاع تامّ بكلّ ما يدور من حولهم.

وأضاف "نعتقد بأن توفير مساعد شخصي يمكن الوثوق به سيكون من أبرز المزايا التي يقدّمها هذا الجيل من أدوات الذكاء الاصطناعي. ويسرّنا اليوم، مع مواصلة التزام "Meta " بهدفها الطموح ليصبح "Meta AI" مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً في العالم بحلول نهاية العام، أن نتيح لمجتمعات المنطقة فرصة الاستفادة من الإمكانات اللامحدودة لهذه الميزة وقدرتها على تحقيق نقلة نوعية في تطبيقات التواصل الاجتماعي المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي."

واحتفاء بطرح ميزة "Meta AI" رسمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق شركة "Meta" سلسلة المحتوى بعنوان "بعد جديد لكل لحظة" Elevating Every Moment، لمساعدة المستخدمين على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها ميزة "Meta AI".

وستقدم هذه السلسلة مجموعة من النصائح المفيدة وحالات الاستخدام العملية والشرح التفصيلي للمستخدمين، حيث سيجري التعاون مع نخبة من أبرز مبتكري المحتوى عبر منصّة "إنستجرام" في المنطقة.