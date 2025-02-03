تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Find N5 باللون الأبيض إلى جانب ساعة Watch X2 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد شهور من الترقب، تستعد Oppo للكشف عن هاتفها الرائد القابل للطي Find N5 خلال شهر فبراير أو مارس. من المتوقع أن يكون الهاتف أنحف جهاز قابل للطي في العالم، وأول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 الجديد من كوالكوم.

كما أنه سيكون من بين الهواتف القابلة للطي الأولى التي تدعم تصنيف مقاومة الماء IPX6 وIPX8 وIPX9، ما يجعله أكثر متانة في مواجهة العوامل الخارجية.

أكد Zhou Yibai، مدير منتجات سلسلة Find لدى Oppo، عبر تعليق على Weibo، أن Find N5 سيتوفر بلون أبيض، مع احتمال وجود خيار أسود في التشكيلة. كما أوضح أن الهاتف سيُطلق إلى جانب Oppo Watch X2، والتي من المتوقع أن تأتي بتصميم قرص دائري وميزة مراقبة ضغط الدم، وفقًا لشهادة TENAA.

رغم أن Find N5 سيعمل بمعالج Snapdragon 8، تشير بعض التقارير إلى أنه قد يستخدم إصدارًا مخصصًا بسبع أنوية من هذه الشريحة. ووفقًا لمنصة Geekbench، سجل الجهاز 3083 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و8865 نقطة في الاختبارات متعددة الأنوية، ما يعكس أداءً قويًا ينافس الهواتف الرائدة الأخرى.

ورغم تصميمه النحيف، سيحمل Find N5 بطارية كبيرة بسعة 5700 مللي أمبير في الساعة، وهي قفزة كبيرة مقارنةً ببطارية 4805 مللي أمبير الموجودة في Find N3، الذي كان يزن 239 جرامًا. لن يكون الشحن عائقًا أيضًا، حيث سيدعم الهاتف شحنًا سلكيًا بقوة 80 واط وشحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط، ما يجعله واحدًا من أسرع الأجهزة القابلة للطي شحنًا.

فيما يخص الكاميرات، سيحتوي Find N5 على كاميرا ثلاثية مع عدسة بريسكوب تيليفوتو لتحسين قدرات التكبير، مما يعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي. أما على صعيد التصميم، فسيظل الهاتف محتفظًا بمستشعر بصمة جانبي، بينما ستأتي كل من الشاشة الداخلية والخارجية بتصميم مسطح مشابه لسابقه.

مع هذه المواصفات القوية، يبدو أن Find N5 سيكون منافسًا بارزًا في فئة الهواتف القابلة للطي، وسنترقب الإعلان الرسمي لاكتشاف كافة التفاصيل.

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