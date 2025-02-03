تكنولوجيا: شاومي تحدد موعد إطلاق Xiaomi 15 Ultra رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي للكشف عن هاتف Xiaomi 15 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ظهر ملصق غير رسمي على منصة Weibo يكشف عن موعد الإطلاق الرسمي للهاتف في الصين.

وفقًا لهذا التسريب، سيتم الإعلان عن الجهاز يوم 26 فبراير في تمام الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي. من المتوقع أيضًا أن يتم عرض الهاتف عالميًا خلال معرض MWC 2025 للتكنولوجيا، الذي سيُعقد في برشلونة، إسبانيا بين 3 و6 مارس.

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو عملي للهاتف، والذي أكد صحة التسريبات المتعلقة بتصميمه. يمكن رؤية Xiaomi 15 Ultra بتصميم جديد لوحدة الكاميرا الرباعية، حيث تحمل العلامة التجارية Leica مع فلاش LED بتصميم على شكل كبسولة، وهو تغيير واضح مقارنة بـ Xiaomi 14 Ultra العام الماضي.

من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر LYT-900 مع دعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب عدسة Samsung JN5 للتصوير فائق الاتساع.

كما سيتضمن كاميرتين إضافيتين بمستشعر Sony IMX858، إحداهما توفر تكبير بصري 3x، بينما قد تتميز الأخرى بتقنية Zoom البصري 200 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تأتي بمستشعر OV32B بدقة 32 ميجابكسل.

قد يحمل Xiaomi 15 Ultra شاشة AMOLED LTPO بحجم 6.8 بوصة، بتصميم منحنٍ ودقة 2K، مع معدل تحديث 120 هرتز ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite مع نظام HyperOS 2.0 المبني على اندرويد 15.

بالنسبة للذاكرة، تشير التقارير إلى توفره في الصين بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5x وما يصل إلى 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0، بينما قد تُطرح النسخة العالمية بخيار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت فقط.

من المتوقع أن يزود الهاتف ببطارية 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقوة 90 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط، ما يجعله أحد أقوى الهواتف الرائدة من حيث البطارية.

مع هذه المواصفات القوية، يبدو أن Xiaomi 15 Ultra سيكون أحد أبرز الهواتف الرائدة في عام 2025، وسننتظر الإعلان الرسمي لمعرفة التفاصيل الكاملة حوله.

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