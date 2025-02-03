شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تطلق برنامجًا لتأهيل 125 ممارسًا صحيًا في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل



ويهدف البرنامج إلى تمكين الأطباء والمختصين والممارسين في القطاع الصحي من اكتساب المهارات اللازمة لتحليل وإدارة البيانات، من خلال تطبيقات عملية متخصصة تسهم في تعزيز الابتكار في المجال الصحي، ودعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين مختلف جوانب الرعاية الصحية.

رفع الوعي بمجال علم البيانات ويركز البرنامج على رفع وعي الأطباء وتنمية معارفهم في مجال علم البيانات بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية ودعم اتخاذ القرارات السليمة، إلى جانب تعزيز مهاراتهم بتقنيات تعلم الآلة للطواقم الطبية وفرق العمل الصحية، مما يمكّنهم من بناء نماذج تنبؤية فعّالة، وتحليل البيانات، وتشخيص الحالات الطبية بدقة أكبر.

ويشمل البرنامج مسارات تدريبية متخصصة تتضمن علم البيانات وإدارتها لمختصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون للمختصين في الرعاية الصحية. دعم القطاع الصحي ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود ”سدايا“ المستمرة لدعم القطاع الصحي من خلال تعزيز قدرات الكوادر الطبية باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، كما يسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، من خلال تزويد المتخصصين بالمعرفة والخبرات التي تسهم في تطوير وتحسين النظام الصحي في المملكة باستخدام البيانات الطبية. الدمام - شريف احمد - انطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بمشاركة 125 ممارساً صحياً.ويهدف البرنامج إلى تمكين الأطباء والمختصين والممارسين في القطاع الصحي من اكتساب المهارات اللازمة لتحليل وإدارة البيانات، من خلال تطبيقات عملية متخصصة تسهم في تعزيز الابتكار في المجال الصحي، ودعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين مختلف جوانب الرعاية الصحية.ويركز البرنامج على رفع وعي الأطباء وتنمية معارفهم في مجال علم البيانات بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية ودعم اتخاذ القرارات السليمة، إلى جانب تعزيز مهاراتهم بتقنيات تعلم الآلة للطواقم الطبية وفرق العمل الصحية، مما يمكّنهم من بناء نماذج تنبؤية فعّالة، وتحليل البيانات، وتشخيص الحالات الطبية بدقة أكبر.ويشمل البرنامج مسارات تدريبية متخصصة تتضمن علم البيانات وإدارتها لمختصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون للمختصين في الرعاية الصحية.ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود ”سدايا“ المستمرة لدعم القطاع الصحي من خلال تعزيز قدرات الكوادر الطبية باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، كما يسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، من خلال تزويد المتخصصين بالمعرفة والخبرات التي تسهم في تطوير وتحسين النظام الصحي في المملكة باستخدام البيانات الطبية.