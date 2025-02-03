شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence يدعم هذه اللغات بداية من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple ميزة Apple Intelligence في سبتمبر الماضي مع سلسلة iPhone 16، والتي تم إصدارها في وقت لاحق من شهر أكتوبر، ورغم إنها غير متوفرة في جميع البلدان وتدعم اللغة الإنجليزية فقط في معظم المناطق حول العالم، إلا ان تقرير حديث كشف أن Apple Intelligence ستحصل على دعم لأكثر من نصف دزينة من اللغات في أبريل.

جاء هذا الإعلان من الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2024، حيث قال كوك، "في أبريل، سنجلب Apple Intelligence إلى المزيد من اللغات، بما في ذلك الفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية واليابانية والكورية والصينية المبسطة، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية المترجمة إلى سنغافورة والهند".

وبينما ذكر كوك ثماني لغات أثناء المكالمة، تتضمن صفحة دعم Apple لـ Apple Intelligence أيضًا اللغة الفيتنامية، وسيتم تقديم الدعم لهذه اللغات في أبريل من خلال تحديث البرنامج.

يتوفر Apple Intelligence حاليًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا لأجهزة Apple التي تعمل بنظام iOS 18.2 أو أحدث، وiPadOS 18.2 أو أحدث، وmacOS Sequoia 15.2 أو أحدث.