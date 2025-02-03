شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Forza Horizon 5 تصل رسميًا على PlayStation 5 هذا الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات من الحصرية لأجهزة Xbox والحاسب الشخصي، تستعد سلسلة ألعاب السباقات الشهيرة Forza Horizon لكسر هذا الحاجز والانطلاق رسميًا على PlayStation 5.

وأكدت مصادر رسمية أن أحدث إصدارات اللعبة، Forza Horizon 5، والتي تقدم تجربة سباق مذهلة في بيئة مفتوحة مستوحاة من المكسيك، ستصل إلى مجتمع لاعبي PlayStation في وقت لاحق من هذا العام، رغم عدم تحديد تاريخ الإصدار الدقيق حتى الآن.

عند إطلاقها على PS5، ستدعم اللعبة ميزة اللعب المشترك (Cross-Play)، التي كانت متاحة سابقًا بين Xbox والحاسب الشخصي.

كما سيتمكن اللاعبون من شراء جميع حزم السيارات الإضافية، بما في ذلك حزم التوسعة الشهيرة مثل Hot Wheels وRally Adventure، مما يوفر تجربة متكاملة لعشاق السباقات على PlayStation.

تحديث مجاني جديد

بالتزامن مع دعم PlayStation 5، أعلنت شركة Playground Games المطورة للعبة عن تحديث مجاني جديد يحمل اسم Horizon Realms، والذي سيضيف بعض المحتويات المميزة التي كانت متاحة سابقًا لفترات محدودة ضمن جوائز Evolving World.

لم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية حول التحديث، ولكن من المتوقع أن يجلب مزيدًا من التحديات والمكافآت الجديدة للاعبين.

Xbox تواصل توسيع نطاق ألعابها الحصرية

يأتي إطلاق Forza Horizon 5 على PlayStation 5 كجزء من استراتيجية أوسع من Microsoft لنشر بعض ألعابها الحصرية خارج منصتها، فاللعبة متاحة منذ نوفمبر 2021، وهذا التوسع سيساهم في زيادة مبيعاتها وجذب جمهور جديد من عشاق السباقات.

وتُعد Forza Horizon 5 واحدة من عدة ألعاب Xbox التي كسرَت حاجز الحصرية، حيث شهدنا سابقًا انتقال ألعاب مثل Sea of Thieves وHi-Fi Rush وPentiment وGrounded إلى منصات أخرى.

كما أن لعبة Indiana Jones and the Great Circle، التي تم إصدارها حصريًا على Xbox في ديسمبر الماضي، من المقرر أن تصل إلى PlayStation خلال الربيع القادم.

هذا التوجه يعكس استراتيجية جديدة من مايكروسوفت تهدف إلى الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة انتشار ألعابها الناجحة عبر منصات متعددة، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التعاون والتوسع في المستقبل.

مع اقتراب موعد الإطلاق، ينتظر عشاق السباقات على PlayStation 5 بفارغ الصبر فرصة الانضمام إلى عالم Forza Horizon 5، والاستمتاع بتجربة السباقات المذهلة التي تقدمها اللعبة.

وبفضل دعم اللعب المشترك والتحديثات المستمرة، يبدو أن اللعبة ستظل واحدة من أقوى عناوين السباقات في السنوات القادمة.