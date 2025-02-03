شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام نموذج OpenAI الأكثر تطورًا o1 مجانًا في Copilot.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل مايكروسوفت على جعل مساعدها الذكي كوبيلوت أكثر ذكاءً وسهولة في الوصول إليه من خلال دمج نموذج o1 للذكاء الاصطناعي من OpenAI لجميع المستخدمين - دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، كان هذا النموذج المتطور للذكاء الاصطناعي متاحًا فقط لمشتركي كوبيلوت برو وشات جي بي تي بلس، لكن أصبح متاحا مجانا لكل مستخدم في كوبيلوت.

يتم تشغيل الترقية بواسطة ميزة Think Deeper، التي تمكن كوبيلوت من معالجة الاستفسارات المعقدة بشكل أكثر فعالية، بدلا من تقديم استجابة سريعة، يستغرق الذكاء الاصطناعي حوالي 30 ثانية لتحليل السؤال من عدة جوانب قبل توليد إجابة منظمة ومفصلة.

تم تقديم Think Deeper لأول مرة في أكتوبر 2024 كجزء من كوبيلوت لابز، وهي مساحة اختبار يمكن لمستخدمي copilot pro من خلالها تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وقامت مايكروسوفت بطرحها لجميع المستخدمين، مما يجعل التحليل المنطقي وحل المشكلات بشكل منظم متاحًا مجانًا.

تعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لـ ChatGPT pluse، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على تفسيرات أكثر تفصيلًا، واستجابات منظمة، وتفصيل منطقي للمواضيع المعقدة، كذلك أعلن مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI، عن التوسع عبر LinkedIn، مؤكدًا أن "عشرات الملايين" من المستخدمين سيستفيدون الآن من أداة التفكير المتقدم.

وتعزز Think Deeper قدرة Copilot على التعامل مع الاستفسارات المعقدة والمتعددة الجوانب. ومن بين التطبيقات العملية الأكثر أهمية:

التخطيط المهني: سواء كان الأمر يتعلق بالانتقال إلى صناعة جديدة أو التقدم في دورك الحالي، يمكن لـ كوبيلوت تحليل خطوات التحرك المهني، بما في ذلك مسارات التعليم، استراتيجيات البحث عن عمل، واتجاهات السوق.

إدارة المشاريع: يمكن للمستخدمين إدخال مشاريع كبيرة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد خرائط طريق مفصلة - سواء كانت لأهداف لياقية، أو مواعيد نهائية للعمل، أو جداول سفر.

مقارنة الخيارات: من اختيار بين عروض العمل إلى اختيار أفضل استراتيجية استثمارية، يساعد Think Deeper في تحليل المزايا والعيوب بطريقة منطقية.

تعلم مواضيع جديدة: الميزة مفيدة لفهم الأحداث التاريخية أو المفاهيم العلمية أو المواضيع التقنية، مما يوفر رؤى منظمة بدلاً من الإجابات السطحية.

ومن خلال تقديم Think Deeper مجانًا، تقوم مايكروسوفت بوضع كوبيلوت كبديل أكثر جذبًا لخدمة شات جي بي تي بلس المدفوعة من OpenAI، كما كانت النماذج المتطورة للذكاء الاصطناعي مقيدة إلى حد كبير بالأدوات المدفوعة، مما يجعل هذه الخطوة خطوة مهمة نحو ديمقراطية الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.