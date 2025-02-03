شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يحصل على تحديث جديد يضيف مميزات جديدة للصور والفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت Threads تطبيقاتها للهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل iPhone وAndroid بإضافة علامة تبويب مخصصة للوسائط، حيث تدعم منصة التدوين المصغر المملوكة لشركة Meta علامة تبويب مخصصة تعرض الصور والفيديوهات التي قام المستخدم بتحميلها على ملفه الشخصي.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن المستخدمون من استخدام ميزة الترميز التي تم الإعلان عنها حديثًا والتي تسمح لهم بتسليط الضوء على أجزاء من منشور مستخدم آخر، مع إعادة نشره لمتابعيهم، كما سيسمح Threads للأشخاص بوضع علامات على مستخدمين آخرين أثناء مشاركة الصور، تمامًا مثل Instagram.

وحتى الآن، كان على مستخدمي Threads التمرير عبر الجدول الزمني للشخص لمشاهدة جميع الصور والفيديوهات التي نشرها، وكانت المنشورات التي تحتوي على وسائط تُعرض جنبًا إلى جنب مع المنشورات النصية فقط، مما يجعل البحث عن منشورات محددة أمرًا صعبًا، ومع التحديث الأخير، سيتمكن المستخدمون الآن من رؤية جميع المنشورات التي تحتوي على وسائط شاركها المستخدم بترتيب زمني عكسي.

وأعلن رئيس Instagram آدم موسيري عن وصول علامة التبويب المخصصة للوسائط على Threads، والذي وصف الميزة بأنها "طلب طال انتظاره من المجتمع"، وكشف أيضًا أن المنصة ستسمح الآن للمستخدمين بوضع علامات على المستخدمين أثناء مشاركة الصور على المنصة، هذه هي نفس وظيفة وضع علامات على الصور المتوفرة على Instagram.

ميزة ثالثة في طريقها لمستخدمي Threads، وهي أداة ترميز تتيح للمستخدمين التأكيد على أجزاء من منشور مستخدم آخر أثناء مشاركته على المنصة. عندما يعيد المستخدمون نشر شيء ما، يمكنهم الآن استخدام الترميز الجديد الذي يسمح لهم باستخدام أداة تمييز افتراضية على أجزاء من المنشور الأصلي. تم الإعلان عن هذه الميزة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الآن تُطرح على نطاق واسع.