شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوفت بنك تستعد لاستثمار مليارات إضافية في Open AI والان مع تفاصيل الخبر

تعد سوفت بنك شركة استثمار يابانية تركز بشكل أساسي على المشاريع التكنولوجية، ولها سجل طويل في دعم بعض الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم، سواء كانت شركات ناشئة غير مربحة أو شركات تكنولوجيا سريعة النمو تحقق عوائد ضخمة، وفي الآونة الأخيرة، حولت المجموعة تركيزها نحو الذكاء الاصطناعي، مع اهتمام خاص بشركة Open AI الأمريكية.

وفقًا لمصادر نقلت عنها فاينانشال تايمز، تخطط سوفت بنك لزيادة استثماراتها في أوبن إيه آي بشكل كبير، وكانت الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي قد انتقلت من كونها مبادرة بحثية مفتوحة المصدر إلى شركة هادفة للربح، وهي تبحث عن مستثمرين جدد خارج نطاق نفوذ مايكروسوفت، ومن الممكن أن تصبح سوفت بنك، بقيادة رئيسها التنفيذي ماسايوشي سون، الشريك الرئيسي الذي يبحث عنه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ Open AI.

وتشير التقارير إلى أن سوفت بنك قد تستثمر ما يصل إلى 25 مليار دولار في أوبن إيه آي، إضافة إلى مشاركتها في مشروع Stargate، وهو مبادرة تهدف إلى بناء مراكز بيانات وبنية تحتية للحوسبة في الولايات المتحدة.

كما أعلنت سوفت بنك سابقا عن استثمار بقيمة 15 مليار دولار في مشروع الذكاء الاصطناعي الطموح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي تشارك فيه أوبن إيه آي أيضا، وإذا تم احتساب جميع هذه الاستثمارات، فقد تصل التزامات سوفت بنك في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى حوالي 40 مليار دولار.

لا تزال المناقشات بين الشركتين في مراحلها الأولية، وفقًا لـ فاينانشال تايمز، ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد، وإذا التزمت سوفت بنك بضخ 15 مليار دولار أو أكثر، فستصبح أكبر مستثمر منفرد في أوبن إيه آي، حاليا تمتلك مايكروسوفت الحصة الأكبر في الشركة، لكن ألتمان يسعى بنشاط لتقليل اعتماد Open AI على عملاق التكنولوجيا الأمريكي، وكجزء من مبادرة Stargate، وافقت مايكروسوفت بالفعل على التخلي عن أي حقوق حصرية لتكنولوجيا أوبن إيه آي.

لطالما كانت طموحات سوفت بنك في قطاع الذكاء الاصطناعي معروفة، ويؤمن رئيسها التنفيذي ماسايوشي سون بأن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) – أي الذكاء الاصطناعي القادر على التفوق على البشر في جميع المهام الفكرية تقريبًا – قد يتحقق بحلول عام 2030، ويرى سون أن هذا التطور سيؤدي إلى إعادة تشكيل المجتمع بشكل جذري، ولكن الوصول إلى هذا المستوى من الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات مالية ضخمة.

في الوقت نفسه، جاء أحدث تطور في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام من شركة DeepSeek الصينية، والتي قد تعيد تشكيل توقعات السوق، وكذلك حسابات وول ستريت بشأن الأرباح المستقبلية في هذا القطاع.

وأثار إنجاز DeepSeek اهتمامًا كبيرًا، حيث تدّعي الشركة أنها دربت نموذجًا بقدرات 671 مليار معلمة باستخدام 2.048 وحدة معالجة رسومات من طراز Nvidia H800 فقط، وبتكلفة 5.6 مليون دولار، وهو جزء بسيط من الموارد التي تحتاجها شركات مثل أوبن إيه آي وجوجل عادةً.

وبينما تنتظر أوبن إيه آي استثمارات سوفت بنك المحتملة، فقد نجحت بالفعل في تأمين تمويل ضخم خلال السنوات الأخيرة، حيث جمعت حوالي 20 مليار دولار، منها 13 مليار دولار من مايكروسوفت وحدها، فيما استثمرت سوفت بنك بالفعل 2 مليار دولار في هذا المجال.

في غضون ذلك، يواصل سام ألتمان العمل على تحويل أوبن إيه آي إلى شركة هادفة للربح بالكامل، وهي خطوة أثارت انتقادات، خاصة من داعميه الأوائل مثل إيلون ماسك، الذي أصبح أحد أبرز المنتقدين لنموذج أعمال أوبن إيه آي الجديد.