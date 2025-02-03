شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يتيح الآن للمستخدمين العمل عبر الأجهزة المتعددة بشكل أكثر سهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم أخيرًا طرح التحديث KB5050092 لنظامي التشغيل Windows 11 22H2 و23H2، وهما الإصداران اللذان يعملان حاليًا بنظام التشغيل، وبهذا، تسهل Microsoft عليك العمل عبر الأجهزة.

ويتيح لك Windows 11 الآن الاستمرار بسهولة في العمل على ملف من هواتف iOS أو Android على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى إذا كان الكمبيوتر مقفلاً، وذلك بتسجيل الدخول في غضون خمس دقائق، ويعمل هذا مع ملفات Word وExcel وPowerPoint وOneNote وPDF، طالما أنك قمت بتسجيل الدخول إلى OneDrive وجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام نفس حساب Microsoft.



وكانت الميزة نفسها قيد العمل عبر اصدارات Windows Insider، وبشكل أكثر وضوحًا عندما وصل Windows 11 Build 22631.4825 لأول مرة إلى قناة Release Preview في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن Microsoft تتحرك بسرعة لإصدارها.

لقد قامت شركة ريدموند العملاقة للتكنولوجيا بعمل العديد من الميزات المتقاطعة بين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Android وiOS في الأشهر الأخيرة، والآن، يمكن لمستخدمي iPhone أيضًا الوصول إلى الميزات مباشرة من قائمة ابدأ، تمامًا مثل مستخدمي Android عبر Phone Link.

ويمكن للمستخدمين الجدد أيضًا توصيل أجهزتهم بسهولة بالكمبيوتر من خلال قائمة ابدأ، ويمكن لمستخدمي Android وiPhone مشاركة الملفات بين الأجهزة مباشرة من قائمة ابدأ، وهي الميزة التي تم عرضها في الشهر الماضي ولكنها الآن تأتي في دائرة كاملة.

بالإضافة إلى التحديث المرتبط بـ KB5050092، تعمل Microsoft أيضًا على تجديد تجربة المستخدمين على File Explorer بهذا، فهو يسمح الآن بالمشاركة المباشرة للتطبيقات من File Explorer ولديه خيار "مجلد جديد" في قائمة النقر بزر الماوس الأيمن في الجزء الأيسر، بالإضافة إلى الكثير من الإصلاحات هنا وهناك.