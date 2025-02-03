شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات فى Microsoft Defender.. مايكروسوفت تُزيل ميزة حماية الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستُنهي خدمة VPN المدمجة مع Microsoft Defender بحلول 28 فبراير، حيث جاء هذا الإعلان من خلال تحديث صفحات الدعم الخاصة بالميزة، وفقًا لما رصده موقع Windows Latest.

وكانت خدمة الـ VPN متاحة لمشتركي Microsoft 365 الشخصي والعائلي، حيث كانت توفر تجربة تصفح أكثر خصوصية من خلال إعادة توجيه حركة الإنترنت عبر خوادم مايكروسوفت، مع حد أقصى 50 جيجابايت شهريًا.

مايكروسوفت تبرر القرار وتؤكد استمرار ميزات الحماية الأخرى

في بيان رسمي نُشر على صفحة الدعم، أوضحت مايكروسوفت أن قرار إزالة ميزة حماية الخصوصية يأتي في إطار إعادة تقييم الشركة لاستخدام وفعالية ميزاتها المختلفة.

وجاء في البيان:

“هدفنا هو ضمان أمانك وأمان عائلتك أثناء تصفح الإنترنت، نقوم بشكل دوري بتقييم ميزاتنا، وبناءً على ذلك، قررنا إزالة ميزة حماية الخصوصية والاستثمار في مجالات أخرى تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات المستخدمين.”

وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي أندرويد قد يظلون يرون ملف تعريف VPN في إعدادات أجهزتهم بعد انتهاء الخدمة، وسيتعين عليهم إزالته يدويًا إذا رغبوا في ذلك، أما بالنسبة لمستخدمي Windows وiOS وmacOS، فلن يكون هناك أي إجراء مطلوب.

وأكدت مايكروسوفت أن هذه هي الميزة الوحيدة التي سيتم إيقافها في الوقت الحالي، مضيفةً أن ميزات حماية الأجهزة، ومراقبة سرقة الهوية والائتمان (في الولايات المتحدة)، ستظل متاحة للمستخدمين.

تأثير القرار وتوجهات مايكروسوفت المستقبلية

يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية مايكروسوفت لإعادة توزيع استثماراتها في حلول الأمان الإلكتروني، حيث يبدو أن الشركة تسعى إلى تطوير ميزات أخرى أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدمين بدلاً من الاستمرار في تقديم خدمة VPN محدودة.

على الرغم من أن إزالة هذه الميزة قد تُشكل خيبة أمل لبعض المستخدمين الذين يعتمدون على VPN لأغراض التصفح الآمن، إلا أن مايكروسوفت لم تكشف بعد عن بدائل جديدة يمكن أن تعوّض هذا النقص، ومن المتوقع أن يتجه المستخدمون إلى خيارات VPN أخرى مستقلة لضمان استمرار التصفح الآمن والخاص عبر الإنترنت.

مع اقتراب 28 فبراير، سيتعين على مستخدمي Microsoft Defender VPN البحث عن بدائل خارجية إذا كانوا يعتمدون على الخدمة لحماية خصوصيتهم أثناء التصفح.

وفي الوقت نفسه، ستواصل مايكروسوفت تطوير ميزات أخرى لتعزيز أمان المستخدمين، مما يشير إلى تحولات استراتيجية جديدة في نهج الشركة للأمن السيبراني.