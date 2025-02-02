تكنولوجيا: Caviar تطلق اصدارات فاخرة من الذهب عيار 24 لهاتف iPhone 16 Pro بتصميم مستوحى من شعار البيتكوين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Caviar، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الفاخرة المخصصة، عن إصدارة خاصة جديدة من لهاتفي Apple iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max.

الهواتف الفاخرة جداً تبدأ أسعارها من 11,130 دولار أمريكي. وتأتي الهواتف مغطاة بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، ولكن ما هو أكثر إثارة هو أن Caviar استلهمت هذه المرة تصميمها من البيتكوين – العملة المشفرة الرائدة عالميًا والتي لا يتم قبولها كعملة قانونية في بعض أنحاء العالم وغالبًا ما تتعرض للجدل.

قالت Caviar في بيان صحفي: “يُعد iPhone 16 Pro Edition Bitcoin تكريمًا فاخرًا للعملة المشفرة الرائدة في العالم. يتميز تصميمه بنقوش ثلاثية الأبعاد معقدة لشعار البيتكوين، محاطة بأنماط مستوحاة من تقنية البلوكشين التي ترمز إلى الإمكانات غير المحدودة للتمويل الرقمي.”

تقول الشركة أن عدد 47 وحدة فقط من هاتفي iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max بتصميم البيتكوين سيتم طرحها.