تكنولوجيا: تشويقي جديد من Asus لهاتف Zenfone 12 Ultra وتؤكد وجود منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف Asus عن هاتفها الذكي الرائد الجديد، Zenfone 12 Ultra، في 6 فبراير. ولم تفصح عن مواصفاته بالتفصيل حتى الآن، ولكن مقطع فيديو قصير نشرته الشركة التايوانية على منصة X يمنحنا لمحة عن Zenfone 12 Ultra.

يكشف مقطع الفيديو أن Asus Zenfone 12 Ultra سيحتوي على شاشة بها ثقب صغير في المنتصف للكاميرا الأمامية. كما تشير شاشة الهاتف أيضًا إلى وظيفة ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الفيديو وجود منفذ سماعة رأس 3.5 ملم – وهي ميزة نادرًا ما نراها في الهواتف الذكية الرائدة هذه الأيام.

يُقال إن Asus Zenfone 12 Ultra هو في الواقع هاتف ROG Phone 9 Pro بدون ميزات الألعاب، وإذا كان هذا صحيحًا، فسوف يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite، وشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 185 هرتز، وبطارية بسعة 5800 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 وات. قد يأتي الهاتف الذكي بدرجة حماية IP68 وأربع كاميرات – رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وتليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، وفائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وسيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

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