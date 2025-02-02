شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تحقق في استخدام DeepSeek رقائق ذكاء اصطناعي محظورة والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة الأمريكية تحقق في ما إذا كانت شركة DeepSeek الصينية، التي أثار أداؤها في مجال الذكاء الاصطناعي ضجة في عالم التكنولوجيا، قد استخدمت رقائق أمريكية محظورة من التصدير إلى الصين.

أطلقت DeepSeek الأسبوع الماضي مساعدا مجانيًا تقول إنه يستخدم بيانات أقل وبتكلفة أقل بكثير مقارنة بالنماذج الأمريكية، وخلال أيام قليلة أصبح التطبيق الأكثر تحميلًا على متجر آبل، مما أثار مخاوف بشأن تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأدى إلى موجة بيع كبيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، تسببت في خسائر بلغت نحو تريليون دولار.

تفرض القيود الحالية على معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ إنفيديا قيودًا تمنع تصدير أحدث رقائقها إلى الصين.

ووفقا للمصدر، تم تتبع عمليات تهريب منظمة لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين من دول تشمل ماليزيا، سنغافورة، وبعض الدول الآسيوية وفقا لما ذكرته رويترز.

لم ترد وزارة التجارة الأمريكية أو DeepSeek على الفور على طلبات التعليق، من جهته، قال متحدث باسم إنفيديا إن العديد من عملائها لديهم كيانات تجارية في سنغافورة ويستخدمون تلك الكيانات لشحن المنتجات إلى الولايات المتحدة والغرب.

وأضاف: "نصر على أن يلتزم شركاؤنا بجميع القوانين المعمول بها، وإذا تلقينا أي معلومات تشير إلى عكس ذلك، فإننا نتصرف وفقًا لذلك."

وأوضحت DeepSeek أنها استخدمت رقائق H800 من إنفيديا، والتي كان يمكن شراؤها بشكل قانوني عام 2023، ووفقا لرويترز لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت الشركة قد استخدمت رقائق أخرى خاضعة للقيود الأمريكية.

يذكر أيضا أن DeepSeek تمتلك رقائق H20 الأقل قوة من إنفيديا، والتي لا تزال تصدر بشكل قانوني إلى الصين، وكانت الولايات المتحدة قد ناقشت فرض قيود على هذه الرقائق في عهد إدارة بايدن، كما يناقش المسؤولون الجدد في إدارة ترامب نفس الإجراء.

وفي هذا السياق، قال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي Anthropic، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "يبدو أن جزءًا كبيرًا من أسطول رقائق الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek يتكون من رقائق لم يتم حظرها (ولكن ينبغي ذلك)، أو رقائق تم شحنها قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، أو رقائق يبدو أنها قد تم تهريبها."

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وتخطط أيضا لوضع سقف لصادراتها إلى عدد من الدول الأخرى.