شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحقق إيرادات قياسية تبلغ 124.3 مليار دولار رغم تراجع آيفون والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت آبل عن نتائج مالية مميزة في ربع الأخير، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك، "اليوم نعلن عن أفضل ربع لنا على الإطلاق، حيث بلغت الإيرادات 124.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الماضي"، حيث شهدت أقسام الماك والآيباد والخدمات جميعها زيادات في الإيرادات، ولكن شهدت إيرادات آيفون انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق.

تم ملاحظة أن نماذج آيفون 16 كانت تتمتع بقيمة جيدة هذا العام، وهو ما قد يكون أثر في تراجع الإيرادات إذا اختار عدد أقل من العملاء الإصدارات البرو، ومع ذلك دافع تيم كوك عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آبل في مقابلة مع سي إن بي سي، حيث أكد أن الأسواق التي استخدمت الذكاء الاصطناعي من آبل شهدت أداء أقوى لأسرة آيفون 16 مقارنة بتلك التي لم تستخدمه.

وتعمل آبل بحذر في استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت في تفعيل هذه الميزات بشكل افتراضي مع إصدار iOS 18.3، كمل أكد كوك أن الذكاء الاصطناعي من آبل سيتوسع ليشمل المزيد من اللغات في أبريل، ورغم أن هذه الأدوات مفيدة إلا أنها لم تحدث ثورة كبيرة في تجربة المستخدم بعد، حيث يتطلع المستخدمون إلى تحسينات في سيري في المستقبل.

ويعتبر هذا الربع مهما بالنسبة لآبل بسبب عاملين رئيسيين: موسم التسوق في العطلات وتوفر كامل لخط آيفون 16 خلال هذه الفترة، مما يعطي صورة واضحة عن طلب المستهلكين على هواتف آبل الجديدة، كما قدمت آبل ماك بوك جديد في أواخر العام الماضي، بما في ذلك ماك ميني مع تصميم جديد وماك بوك برو محدث.

وشهدت الإيرادات من قسم المنتجات القابلة للارتداء، مثل آبل ووتش وإيربودز، انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، على الرغم من هذا التراجع، ساهمت خطوط المنتجات الأخرى مثل الماك والآيباد بشكل إيجابي في النمو العام للإيرادات.

وأكد كريس ويلش، الذي يراجع منتجات الصوت الشخصية ومنتجات المسرح المنزلي منذ عام 2011، أن هذه الإصدارات لعبت دورا في زيادة إيرادات قسم الكمبيوتر في آبل، فقد شملت هذه الإصدارات ماك ميني أصغر وتصميم جديد لماك بوك برو الذي لاقى استحسانا من المستهلكين الذين كانوا يبحثون عن تقنيات محدثة.