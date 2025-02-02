تكنولوجيا: أبل تحقق عائدات مرتفعة رغم تراجع مبيعات آيفون في الربع الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق ربع العطلات التقليدي لشركة أبل، الذي يُعتبر الأفضل عادة من حيث الأرباح، نتائج تاريخية في الربع الذي انتهى في 28 ديسمبر 2024. بلغت إيرادات كوبرتينو الفصلية مستوى قياسيًا بلغ 124.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي الدخل إلى 36.3 مليار دولار، مع تسجيل مبيعات قياسية في أسواقها الرئيسية مثل الأمريكتين وأوروبا واليابان وبقية آسيا والمحيط الهادئ.

وقد أظهرت الفئة الخاصة بالخدمات، التي تشمل Apple Music و TV+ و iCloud، نموًا ملحوظًا بإيرادات بلغت 26.3 مليار دولار، لتكون بذلك المحرك الرئيسي لهذا النمو.

في المقابل، شهدت مبيعات آيفون انخفاضًا طفيفًا إلى 69.1 مليار دولار مقارنة بـ 69.7 مليار دولار في 2023، حيث انخفضت أيضًا المبيعات في الصين بمقدار أكثر من ملياري دولار، مما يثير بعض المخاوف.

وفيما يتعلق بالمستقبل، من المتوقع أن تتوسع Apple Intelligence إلى مزيد من اللغات والمناطق في أبريل، مع أمل الشركة في أن تكون هذه التقنية محركًا رئيسيًا للنمو طوال عام 2025.

كما أكدت الشركة في بيانها الصحفي على تحقيق ارتفاع تاريخي في عدد الأجهزة النشطة لجميع منتجاتها في كافة المناطق الجغرافية.

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