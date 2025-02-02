تكنولوجيا: بيع كافة كروت RTX 5090 وRTX 5080 بمجرد طرحها بالأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بمجرد أن أعلنت Nvidia عن الطرح الرسمي لكارت الشاشة GeForce RTX 5090 الجديدة، والتي بيعت بالكامل بسرعة قياسية. كانت بطاقة الرسومات التي تبلغ قيمتها 2000 دولار أمريكي متاحة بكميات محدودة للغاية لدى بعض تجار التجزئة، حيث أفاد العديد منهم بعدم توفر أي مخزون على الإطلاق.

أبلغت الشركة المستخدمين بالفعل عن احتمال نقص في المخزون في يوم الإطلاق، حيث نصح متجر Scan UK المستخدمين بالتوقع حتى نهاية شهر مايو – أي بعد أربعة أشهر من الآن.

تم الكشف عن سلسلة GeForce RTX 50 في معرض CES 2025 في وقت سابق من هذا الشهر. تتميز بطاقتي RTX 5090 و RTX 5080 بنواة Tensor من الجيل الخامس مع دعم FP4، مما يقلل من متطلبات ذاكرة الفيديو (VRAM) لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي ويعزز الأداء مرتين.

زودت Nvidia بطاقة RTX 5090 بذاكرة GDDR7 بسعة 32 جيجابايت وعرض نطاق ترددي يبلغ 1.792 جيجابايت / ثانية، أي ما يقرب من زيادة بنسبة 75% مقارنةً بـ RTX 4090. تحتوي بطاقة 5080 على ذاكرة GDDR7 بسعة 16 جيجابايت وعرض نطاق ترددي يبلغ 960 جيجابايت / ثانية.

حددت Nvidia سعرًا أوليًا لـ RTX 5080 عند 1200 دولار أمريكي، وهو ما يزال أقل تكلفة من RTX 5090 الذي يبلغ سعره 2000 دولار أمريكي. في الوقت نفسه، يقوم بعض البائعين بإستغلال الموقف وبإدراج بطاقة الرسومات بسعر يزيد عن 5000 دولار أمريكي على eBay و Facebook Marketplace.

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