علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أبل لديها 2.35 مليار مستخدم نشط الآن

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: أبل لديها 2.35 مليار مستخدم نشط الآن 1/2
  • تكنولوجيا: أبل لديها 2.35 مليار مستخدم نشط الآن 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن الشركة قد وصلت الآن إلى 2.35 مليار مستخدم نشط. وذكر كوك في مكالمة أرباح الشركة أن أبل سجلت أفضل ربع لها على الإطلاق. وأوضح أن Apple Intelligence المدعوم من شرائح  أبل كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه النتائج المبهرة.

على الرغم من ذلك، أظهرت البيانات أن مبيعات أجهزة آيفون انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن Apple Intelligence لم تكن العامل الأساسي في زيادة المبيعات.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى 2.35 مليار مستخدم يعتبر رقمًا قياسيًا، حيث تجاوز الرقم السابق البالغ 2.2 مليار مستخدم في عام 2024. كما أنه يتفوق على الرقم الذي تم الكشف عنه في أوائل عام 2022 بحوالي 400 مليون مستخدم إضافي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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