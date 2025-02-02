تكنولوجيا: أبل لديها 2.35 مليار مستخدم نشط الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن الشركة قد وصلت الآن إلى 2.35 مليار مستخدم نشط. وذكر كوك في مكالمة أرباح الشركة أن أبل سجلت أفضل ربع لها على الإطلاق. وأوضح أن Apple Intelligence المدعوم من شرائح أبل كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه النتائج المبهرة.

على الرغم من ذلك، أظهرت البيانات أن مبيعات أجهزة آيفون انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن Apple Intelligence لم تكن العامل الأساسي في زيادة المبيعات.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى 2.35 مليار مستخدم يعتبر رقمًا قياسيًا، حيث تجاوز الرقم السابق البالغ 2.2 مليار مستخدم في عام 2024. كما أنه يتفوق على الرقم الذي تم الكشف عنه في أوائل عام 2022 بحوالي 400 مليون مستخدم إضافي.

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