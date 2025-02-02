تكنولوجيا: اقتراب إطلاق جهاز Honor Pad X9a بعد ظهوره في شهادات الاعتماد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Honor حاليًا على تطوير خليفة للوحة X8A منخفضة السعر التي أُطلقت في أغسطس. ومن غير المفاجئ أن يكون الجهاز القادم Honor Pad X9A، الذي تم اعتماده مؤخرًا للبيع في الإمارات العربية المتحدة من قبل TDRA.

من المحتمل أن يتوافر هذا الجهاز في العديد من الأسواق الدولية أيضًا، حيث كان TDRA قد اعتمد سابقًا جهاز Honor Pad V9 القادم. Honor Pad X9A الذي اجتاز عملية الاعتماد من TDRA يدعم فقط الاتصال عبر Wi-Fi ويحمل رقم الطراز ELN2-W29.

لسوء الحظ، لم تكشف الشهادة عن أي تفاصيل بشأن المواصفات. ومع ذلك، يجب ألا نتوقع أن يكون هذا الجهاز من الفئة العليا.

كان جهاز X8A مزودًا بشاشة LCD بدقة 1200 × 1920 ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 680، و4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و64/128 جيجابايت من التخزين.

كما كان يحتوي على كاميرتين بدقة 5 ميجابكسل (إحداهما في الأمام والأخرى في الخلف)، وبطارية بسعة 8300 مللي أمبير.

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