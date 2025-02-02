شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 30 عامًا من البحث عن الفضائيين.. كل ما تحتاج معرفته عن مشروع فينيكس والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت منظمة بحثية صغيرة تُعرف باسم معهد SETI ما كان آنذاك البحث الأكثر شمولاً عن إجابة لسؤال عمره قرون: هل نحن وحدنا في الكون؟

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، يصادف اليوم الذكرى السنوية الثلاثين لأولى الملاحظات الفلكية التي أجريت للبحث، والتي أطلق عليها اسم مشروع فينيكس Phoenix، حيث أجريت هذه الملاحظات في مرصد باركس في منطقة Wiradjuri في وسط غرب نيو ساوث ويلز، أستراليا، موطن أحد أكبر التلسكوبات الراديوية في العالم.

إذا كانت هناك حياة في مكان آخر، فمن الطبيعي أن نفترض أنها تطورت على مدى ملايين السنين على كوكب يدور حول نجم طويل العمر يشبه شمسنا، لذلك تستهدف عمليات البحث في SETI عادةً أقرب النجوم الشبيهة بالشمس، والاستماع إلى الإشارات الراديوية التي يتم بثها عمدًا في طريقنا، أو هي توقيعات تقنية تشع من كوكب آخر.

تقتصر التوقيعات التقنية على نطاق ضيق من الترددات وتنتجها التقنيات التي قد تستخدمها حضارة متقدمة مثل حضارتنا.

يستخدم علماء الفلك الموجات الراديوية لأنها قادرة على اختراق سحب الغاز والغبار في مجرتنا، كما يمكنها السفر لمسافات كبيرة دون متطلبات طاقة مفرطة.

كان تلسكوب موريانج الراديوي الذي يبلغ طوله 64 مترًا، والذي يقع في مرصد باركس، قيد التشغيل منذ عام 1961، وقد حقق ثروة من الاكتشافات الفلكية ولعب دورًا محوريًا في تتبع المهام الفضائية، وخاصة سير أبولو 11 على سطح القمر.

وباعتباره أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في نصف الكرة الجنوبي، فهو أيضًا المرفق الطبيعي للاستخدام لأهداف SETI في السماء الجنوبية.

وبينما خطط مشروع فينيكس لاستخدام العديد من التلسكوبات الكبيرة حول العالم، كانت هذه المرافق تخضع لترقيات كبيرة، لذا فقد بدأ برنامج المراقبة في باركس.

وفي 2 فبراير 1995، أشار موريانج إلى نجم تم اختياره بعناية على بعد 49 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة فينيكس بطبيعة الحال، حيث كانت هذه أول ملاحظة تُجرى كجزء من المشروع.

كان مشروع فينيكس بقيادة جيل تارتر، الباحثة الشهيرة في SETI والتي قضت ليال طويلة في باركس تشرف على الملاحظات خلال الأسابيع الستة عشر المخصصة للبحث.

أحضر فريق مشروع فينيكس مقطورة مليئة بأجهزة الكمبيوتر ذات تقنية شاشة اللمس الحديثة لمعالجة البيانات.

على مدار 16 أسبوعًا، لاحظ فريق مشروع فينيكس 209 نجوم باستخدام موريانج بترددات تتراوح بين 1200 و3000 ميجا هرتز. بحثوا عن إشارات مستمرة ونابضة لتعظيم فرصة العثور على إشارات حقيقية للحياة الفضائية.

تتمكن التلسكوبات الراديوية من اكتشاف الانبعاثات الراديوية الخافتة من الأجرام السماوية البعيدة، ولكنها حساسة أيضًا للموجات الراديوية التي ينتجها المجتمع الحديث (توقيعاتنا التقنية الخاصة) من الهواتف المحمولة، واتصالات البلوتوث، ورادار الطائرات، وأقمار GPS.

يمكن أن تحاكي هذه الأنواع من التداخل المحلي أنواع الإشارات التي تبحث عنها عمليات البحث SETI، لذا فإن التمييز بين الاثنين أمر بالغ الأهمية، وللقيام بذلك، قرر مشروع فينيكس استخدام تلسكوب راديوي ثانٍ على مسافة ما للتحقق بشكل مستقل من أي إشارات يتم اكتشافها، وقدمت منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية الوصول إلى تلسكوب موبرا الراديوي الذي يبلغ طوله 22 مترًا، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال باركس، لمتابعة مرشحي الإشارات في الوقت الفعلي.

على مدار 16 أسبوعًا، اكتشف الفريق إجمالي 148949 إشارة في باركس، حوالي 80٪ منها يمكن استبعادها بسهولة كإشارات محلية.

فحص الفريق ما يزيد قليلاً عن 18000 إشارة في كل من باركس وموبرا، حيث اجتازت 39 إشارة فقط جميع الاختبارات وبدا أنها مرشحة قوية لـ SETI، ولكن عند الفحص الدقيق، حدد الفريق أنها قادمة من الأقمار الصناعية.

وكما لخصت جيل تارتر في مقال لها عام 1997، "على الرغم من عدم العثور على أي دليل على إشارة [ذكاء خارج الأرض]، لم يتم ترك أي إشارات غامضة أو غير مفسرة وكان النشر الأسترالي نجاحًا لوجستيًا وتكنولوجيًا".

وعندما انتهى مشروع فينيكس في عام 2004، خلص مدير المشروع بيتر باكوس إلى أننا "نعيش في حي هادئ"، لكن الجهود مستمرة للبحث عن حياة فضائية بحساسية أكبر، وعلى نطاق تردد أوسع، ولأهداف أكثر.