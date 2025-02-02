تكنولوجيا: إطلاق AOC Q27G10E2 شاشة ألعاب QHD IPS بحجم 27 بوصة ومعدل تحديث 180 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد Q27G10E2 أحدث شاشة ألعاب مقاس 27 بوصة من AOC، حيث تأتي كخليفة للطراز السابق Q27G10E الذي تم إطلاقه في النصف الثاني من عام 2023.

توفر هذه الشاشة توازنًا مثاليًا بين معدل التحديث، الدقة، والأداء المرئي، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة لعب سلسة. تعتمد الشاشة على لوحة IPS بدقة 2560 × 1440 (QHD) مع معدل تحديث يصل إلى 180 هرتز.

تتميز لوحة IPS بزوايا عرض واسعة 178 درجة وتغطية ألوان 100% sRGB، مما يضمن دقة ألوان عالية وجودة صورة متسقة. كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 لتحسين النطاق الديناميكي.

ويبلغ مستوى السطوع 300 نتس، وهو قياسي لهذه الفئة، بينما تساهم نسبة التباين الثابتة 1000:1 وعمق اللون 8 بت في تعزيز الأداء البصري.

لضمان تجربة لعب سلسة، أضافت AOC تقنيات المزامنة التكيفية وAMD FreeSync، مما يقلل من تمزيق الشاشة والتلعثم. يأتي وقت الاستجابة 0.5ms (MPRT)، مما يساعد في تحسين سلاسة الحركة وتقليل الضبابية. كما توفر الشاشة ميزات إضافية مثل تقليل تأخر الإدخال، تقليل طمس الحركة، وتعديل التباين الديناميكي.

من حيث الاتصال، تدعم الشاشة منفذي HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، إلى جانب مقبس صوت 3.5 مم، مما يجعلها متوافقة مع أجهزة الحاسب وأجهزة الألعاب. كما تدعم تركيب VESA (100 × 100 مم) لتوفير مرونة أكبر في التثبيت، لكنها تفتقر إلى إمكانية تعديل الارتفاع أو الدوران المحوري.

إضافةً إلى ذلك، توفر AOC مجموعة من الميزات المدمجة مثل وضع تقليل الضوء الأزرق، تقنية منع الوميض، تعديل نغمة اللعبة، وعداد الإطارات. ومع ذلك، قد يكون عدم إمكانية ضبط الارتفاع عيبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن إعداد مريح أكثر.

ورغم أن AOC Q27G10E2 لا يصل إلى معدلات التحديث القصوى التي توفرها بعض شاشات الرياضات الإلكترونية المتطورة، إلا أنه يقدم خيارًا قويًا للاعبين الذين يرغبون في الحصول على تحديث مرتفع نسبيًا وصور حادة دون تكلفة باهظة. من المتوقع أن يتم الكشف قريبًا عن التسعير الدقيق والتوافر الرسمي.

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