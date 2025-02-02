تكنولوجيا: صور جوجل تحصل على ميزة جديدة مفيدة للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت صور جوجل ميزة جديدة نعتبرها مفيدة للغاية، لكنها متاحة حاليًا فقط على أندرويد. تتيح هذه الميزة للمستخدمين عكس الصور بسرعة وسهولة.

لاستخدامها، يكفي النقر على أيقونة التحرير داخل أي صورة، ثم اختيار أداة الاقتصاص، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الانعكاس. بمجرد الانتهاء، يمكن حفظ الصورة مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تعمل فقط مع الصور الثابتة.

تُعد هذه الإضافة مفيدة جدًا للصور الشخصية، حيث تقوم معظم الهواتف بعكس الصور تلقائيًا عند التقاطها بالكاميرا الأمامية. في بعض الحالات، يكون هذا التعديل مناسبًا، لكنه قد لا يعكس ما رأيته فعليًا في عدسة الكاميرا.

بعض تطبيقات الكاميرا توفر خيارًا لتحديد اتجاه الصورة، لكن بالنسبة للهواتف التي لا تدعم ذلك، أصبح بإمكانك الآن تصحيح الأمر بسهولة باستخدام صور جوجل.

وكما هو الحال مع جميع التعديلات الأخرى داخل التطبيق، يمكن حفظ الصورة المعكوسة كنسخة جديدة مع الاحتفاظ بالأصل، أو تعديل الصورة الأصلية مباشرة وفقًا لاختيارك.

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