شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن o3-mini الجديد من OpenAI وأبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوبن أيه آي (OpenAI)، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد o3-mini، والذي يتميز بقدرات متقدمة في التفكير والاستدلال.

وأتاحت الشركة هذا النموذج لكل من المستخدمين المجانيين والمشتركين في الخطط المدفوعة، في خطوة تعكس تغييرًا استراتيجيًا مهمًا من خلال توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يأتي هذا الإعلان بعد خطوة مايكروسوفت بإتاحة نموذج O1 مجانًا لجميع مستخدمي Copilot، إلى جانب ظهور نموذج DeepSeek، الذي أحدث اضطرابًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبإتاحة نموذج o3-mini، تمنح أوبن أيه آي للمستخدمين المجانيين فرصة تجربة نماذج الذكاء الاصطناعي القوية للمرة الأولى، رغم فرض حدود على عدد الرسائل المشابهة لما هو متاح في GPT-4o.

تحسينات كبيرة في الأداء

تم الكشف عن o3-mini لأول مرة خلال حدث “12 Days of Ship-mas” في ديسمبر الماضي، ويُقدم أداءً مشابهاً لسابقه o1-mini في مجالات مثل الرياضيات والبرمجة والتفكير العلمي.

لكن النموذج الجديد يتميز بتحسينات ملحوظة، مثل زيادة سرعة الاستجابة بنسبة 24%، وتحسين القدرة على التفكير المنطقي خطوة بخطوة، مما يعزز دقة وموثوقية الإجابات التي يقدمها.

وقالت أوبن أيه آي في مدونتها:

“هذا النموذج القوي والسريع يرفع من إمكانيات النماذج الصغيرة، حيث يوفر أداءً استثنائيًا في مجالات العلوم والرياضيات والبرمجة، مع الحفاظ على التكلفة المنخفضة وتقليل زمن الاستجابة مقارنةً بـ o1-mini.”

مزايا إضافية للمستخدمين المدفوعين

سيحصل المشتركون في خطط ChatGPT Plus وTeam وPro على مزايا إضافية، حيث ستتم زيادة الحد الأقصى لعدد الرسائل اليومية لمستخدمي خطتي Plus وTeam إلى 150 رسالة يوميًا، أي ثلاثة أضعاف الحد السابق. أما مشتركو خطة Pro، التي تكلف 200 دولار شهريًا، فسيستمرون في الاستمتاع بوصول غير محدود إلى النموذج.

إمكانيات واسعة للمطورين

يمكن للمطورين دمج o3-mini في تطبيقاتهم عبر خدمات OpenAI API، بما في ذلك Chat Completions API وAssistants API وBatch API.

كما أطلقت الشركة إصدارًا متقدمًا من النموذج باسم o3-mini-high، وهو مصمم خصيصًا لمهام البرمجة والتفكير المعقد، حيث يوفر قدرات ذكاء أعلى مقابل وقت معالجة أطول قليلاً.

ميزة توفير البيانات في الوقت الفعلي

إحدى الترقيات الرئيسية في o3-mini هي قدرته على استرجاع البيانات من الويب في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات محدثة مع روابط للمصادر، ما يعزز موثوقية المعلومات المقدمة. كما سيتم دمجه في خدمات Azure OpenAI من مايكروسوفت، وGitHub Copilot، ونماذج GitHub، مما يوسع استخدامه في التطبيقات التجارية.

يمكن للمستخدمين المجانيين الوصول إلى o3-mini داخل ChatGPT من خلال ميزة “Reason” في شريط الدردشة، مع تطبيق قيود على عدد الاستخدامات اليومية