شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعوض مالكى Apple Watch من الجيل الأول للثالث.. هل تنطبق عليك الشروط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون مالكو بعض طرز Apple Watch مؤهلين للحصول على دفعة من تسوية دعوى قضائية جماعية بقيمة 20 مليون دولار، حيث وافقت شركة أبل مؤخرًا على تسوية دعوى قضائية ادعت أن بعض ساعات Apple من الجيل الأول، Series 1، Series 2، وSeries 3 كانت تعاني من مشاكل انتفاخ البطارية التي قد تتسبب في تلف الأجهزة.

ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات وقالت في بيان لموقع TechCrunch إنها "تختلف بشدة" مع الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية، لكنها مع ذلك "وافقت على التسوية لتجنب المزيد من التقاضي"، وسيعتمد المبلغ الدقيق للمدفوعات على عدد المطالبين الذين سينتهي بهم الأمر في النهاية إلى التورط، ولكن من المتوقع أن يتراوح بين 20 إلى 50 دولارًا لكل جهاز مؤهل.

شروط الحصول على تعويض

يوجد تفصيل كامل للأهلية والمواعيد النهائية على موقع الويب لدعوى الدعوى الجماعية، ولكن الشيء الرئيسي الذي يجب معرفته هو أنه لتلقي الدفع، يجب أن تكون قد أبلغت شركة Apple بالمشكلة في الولايات المتحدة بين 24 أبريل 2015 و6 فبراير 2024.

ويشير الموقع إلى أن "أعضاء مجموعة التسوية سيتلقون الدفع دون الحاجة إلى تقديم نموذج مطالبة".

ما عليك سوى تقديم معلومات الدفع الخاصة بك من خلال موقع التسوية بحلول 10 أبريل، سيتم إرسال إشعارات الأهلية عن طريق البريد والبريد الإلكتروني.