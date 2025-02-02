تكنولوجيا: اختبار المتانة يكشف ضعف حلقات كاميرا Samsung Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج مؤخرًا عن سلسلة Galaxy S25 الرائدة، والتي تضم S25 القياسي وS25 Plus وS25 Ultra. رغم أن التصميم العام للأجهزة الجديدة يشبه إلى حد كبير الجيل السابق، إلا أن هناك تعديلًا طفيفًا في الكاميرا الخلفية، حيث أصبحت العدسات محاطة بحلقات معدنية بارزة.

في أحدث اختبار للمتانة، كشف اليوتيوبر الشهير JerryRigEverything عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول Galaxy S25 Ultra. أظهر الاختبار أن عدسات الكاميرا بارزة قليلًا فوق مستوى الزجاج، ورغم أن الحلقات المعدنية تبدو ثابتة في مكانها، إلا أن استخدام شفرة حلاقة كان كافيًا لإزالتها بسهولة.

وصف المختبر الحلقات بأنها ملتصقة مثل الرموش المزيفة، مما يشير إلى أن ستميل قد استخدمت مواد لاصقة لتثبيتها. ومن غير المرجح أن تنفصل هذه الحلقات من تلقاء نفسها، ولكن يُفضل توخي الحذر عند التعامل مع الهاتف.

إلى جانب ذلك، كشف الاختبار عن مشكلات أخرى في التصميم. حيث بدا شعار سامسونج على الجهة الخلفية أقل وضوحًا من المعتاد، وأكد المختبر أن ذلك ليس بسبب مشكلة في تركيز الكاميرا، بل قد يكون عيبًا في دقة التصنيع.

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة تخص وحدة الاختبار فقط أم أنها موجودة في جميع الأجهزة.

أما فيما يتعلق بمتانة الشاشة، فقد جاءت النتائج مخيبة للآمال إلى حد ما. ففي حين أن Galaxy S24 Ultra بدأ بإظهار الخدوش عند المستوى 7 في اختبار المتانة، فإن Glass Armor 2 المستخدم في Galaxy S25 Ultra بدأ بالخدش عند المستوى 6، ما يشير إلى تراجع طفيف في مقاومة الشاشة للخدوش.

كما أكد الاختبار التقارير السابقة التي أشارت إلى غياب وظائف Bluetooth عن قلم Galaxy S25 Ultra. وُجد أن القلم يحتوي على حجرة للبطارية، لكنه لا يتضمن بطارية فعلية. ومن جانب آخر، تبين أن الإطار فقط مصنوع من التيتانيوم، في حين أن الأزرار الجانبية مصنوعة من مواد أخرى.

على الجانب الإيجابي، تمكن الهاتف الذي يبلغ سعره 1300 دولار من اجتياز اختبار الانحناء بنجاح، مما يؤكد صلابته في الاستخدام اليومي.

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