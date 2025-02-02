شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 22 قمرا صناعيا لإنترنت "ستارلينك" من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس دفعة أخرى من أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت ستارلينك من كاليفورنيا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 22 مركبة فضائية من ستارلينك من قاعدة فاندنبرج الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع كما هو مخطط له، وهبطت في المحيط الهادئ على متن سفينة سبيس إكس.

كانت رحلة اليوم هي الإطلاق والهبوط السابع عشر لهذا الصاروخ المعزز، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس، حيث كانت ثلاثة عشر من رحلاته السبع عشرة عبارة عن مهام ستارلينك.

واستمرت المرحلة العلوية من فالكون 9 في حمل 22 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، وستنشرهم هناك بعد حوالي 61 دقيقة من الإقلاع.

أطلقت سبيس إكس الآن 14 مهمة فالكون 9 في عام 2025، تسع منها رحلات ستارلينك، وتتكون مجموعة الأقمار العملاقة، وهي الأكبر التي تم تجميعها على الإطلاق، حاليًا من أكثر من 6900 مركبة فضائية عاملة، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.