تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A56 5G أكثر ذكاءً لكن إصلاحه أصبح أصعب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفرض السلطات الفرنسية الآن على مصنعي الأجهزة الإلكترونية المحمولة تقديم تقرير عن مؤشر إمكانية الإصلاح لكل جهاز جديد يخططون لإطلاقه، وذلك لضمان امتثالهم للإرشادات الجديدة التي تؤكد على حق المستهلكين في القدرة على صيانة أجهزتهم بدرجة معينة على الأقل.

بناءً على ذلك، جاءت أحدث الأدلة على وجود Samsung Galaxy A56 5G من تقرير رسمي قدمته سامسونج نفسها، والذي يكشف عن بعض التفاصيل حول الهاتف الذكي القادم.

من اللافت أن الهاتف سجل درجة أقل في مؤشر إمكانية الإصلاح مقارنة بسابقه Galaxy A55 5G، حيث أصبح تفكيكه أكثر صعوبة. قد يؤدي ذلك إلى تلقيه تقييمات أقل إيجابية على قنوات مثل PBKReviews أو JerryRigEverything، لكن في المقابل، قد يشير أيضًا إلى تحسين مقاومته للماء والغبار.

ورغم ذلك، حصل الجهاز على 8.4 من أصل 10، مقارنة بـ 8.5 التي حصل عليها A55 5G، والمتاح حاليًا بسعر 279.99 دولار على أمازون.

إلى جانب ذلك، يُقال إن Galaxy A56 5G أصبح “أكثر ذكاءً” من الجيل السابق، أو على الأقل أكثر تطورًا بطريقة مختلفة. تستند هذه التوقعات إلى تسجيل سامسونج علامة تجارية جديدة تحمل اسم “Awesome Intelligence” في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية.

قد تشير هذه العلامة التجارية إلى ميزة جديدة محسّنة مخصصة لأجهزة الفئة المتوسطة القادمة من سامسونج ، حيث تتبع نفس نمط الأسماء التجارية المستخدمة في خيارات ألوان سلسلة Galaxy A.

إذا صحت هذه التوقعات، فمن المنطقي أن يكون A56 5G أول جهاز يحصل عليها، خاصة أنه من المتوقع أن يكون أحد أوائل هواتف الفئة المتوسطة لعام 2025 التي تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

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