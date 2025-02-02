انت الان تتابع خبر بعد إيطاليا.. تايوان تقرر حظر برنامج "ديب سيك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحدث إطلاق برنامج "ديب سيك" قبل بضعة أيام ضجة في القطاع لقدرته على مضاهاة منافسيه الامريكيين بكلفة أقل بكثير بحسب الشركة الصينية.

وأثارت دول، من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا، تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية، إنه ينبغي لكل الوكالات الحكومية والبنى التحتية الحيوية عدم استخدام "ديب سيك" لأنه "يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر"، بحسب "فرانس برس".

وأشارت إلى أن "عملها ينطوي على نقل معلومات وتسريبها عبر الحدود وغيرها من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات".

ولطالما اتهمت تايوان الصين باستخدام تكتيكات "المنطقة الرمادية"، وهي إجراءات لا ترقى إلى مستوى العمل الحربي ضد الجزيرة، بما فيها هجمات إلكترونية، في حين تكثف بكين من مطالباتها بالسيادة على الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتوعّدت بإعادة ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.