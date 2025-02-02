شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء لاتستطيع أداء وظائفها الجسدية بعد عودتها للأرض..تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت سونيتا ويليامز، رائدة ناسا العالقة في الفضاء، أنها فقدت القدرة على أداء العديد من المهام الجسدية الأساسية والحيوية الحياتية، بعدما ظلت عالقة فى الفضاء لمدة ثمانية أشهر، واعترفت هذا الأسبوع بأنها نسيت كيف يكون المشي بعد أن أمضت 234 يومًا في انعدام الجاذبية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت خلال مكالمة فيديو مع الطلاب في مدرسة نيدهام الثانوية في ماساتشوستس، "لقد كنت هنا لفترة كافية، والآن أحاول أن أتذكر كيف يكون المشي، لم أمش، لم أجلس.. لم أستلق".

وكان من المفترض أن تقضي ويليامز، 59 عامًا، وزميلها فى الطاقم، باري ويلمور، 62 عامًا، ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية عندما شرعا في مهمتهما في 5 يونيو، لكن كبسولة بوينج التي نقلتهما كانت تعاني من مشكلات فنية.

وعادت الكبسولة منذ ذلك الحين إلى الأرض فارغة، تاركة رائدي الفضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية حتى أواخر مارس على الأقل عندما تمكنا من ركوب رحلة العودة إلى المنزل على متن مركبة الفضاء Crew-9 التابعة لشركة SpaceX.

قال الرئيس دونالد ترامب إن "رائدي الفضاء الشجعان تخلت عنهما إدارة بايدن تقريبًا" وطلب من إيلون ماسك وسبيس إكس "الذهاب لإحضارهما"، مضيفا "إيلون سينطلق قريبًا.. نأمل أن يكون الجميع بأمان.. حظًا سعيدًا إيلون!!!"

تعهد الملياردير البالغ من العمر 53 عامًا في منشور باستعادة ويلمور وسونيتا ويليامز "في أقرب وقت ممكن".

تم تكليف شركة SpaceX التابعة لماسك بالفعل بإعادة رواد الفضاء ويليامز وويلمور من محطة الفضاء الدولية قبل هذا الطلب الجديد بسبب عطل في سترلاينر من بوينج في الفضاء، وتعرضت الكبسولة لتسربات الهيليوم وأعطال في المحرك قبل وأثناء وبعد إطلاقها.

قررت وكالة ناسا أن ستارلاينر غير صالحة لإعادة رواد الفضاء إلى الوطن بأمان، وأعلنت أن ويليامز وويلمور سيستقلان بدلاً من ذلك رحلة العودة إلى الأرض على متن كبسولة سبيس إكس كرو-9، والتي ترسو حاليًا في محطة الفضاء الدولية.

قالت وكالة ناسا في وقت سابق إن Crew-9 ستعود إلى الأرض في فبراير، لكن الوكالة غيرت الجدول الزمني للمهمة في ديسمبر، وفي بيان، أوضح المسؤولون أن SpaceX بحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال العمل على كبسولة Crew-10، والتي يجب أن تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية قبل أن تتمكن Crew-9 من مغادرة محطة الفضاء الدولية.

وبالتالي، تم تأجيل عودة رواد الفضاء إلى أواخر مارس، وبحلول ذلك الوقت، سيكونون قد أمضوا ثمانية أشهر في الفضاء، وأثناء المهام الفضائية الطويلة، تؤثر الجاذبية الصغرى على أجسام رواد الفضاء، مما يتسبب في تدهور كبير في العضلات والعظام.

وفقًا لوكالة ناسا، تصبح عظام رواد الفضاء الحاملة للوزن أقل كثافة بنسبة 1% تقريبًا لكل شهر في الفضاء إذا لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الفقد.

وتقول الوكالة إن عضلاتهم التي يتم تنشيطها عادةً بمجرد التحرك على الأرض تضعف أيضًا لأنها لم تعد بحاجة إلى العمل بجد.

عندما يعود رواد الفضاء من مهام فضائية طويلة الأمد، فليس من غير المألوف ألا يتمكنوا من المشي بقوتهم الذاتية، وتشير التصريحات الأخيرة من ماسك والرئيس ترامب إلى أن توقيت مهمة إنقاذ ويليامز وويلمور قد يتغير مرة أخرى، مما قد يعيدهما إلى الوطن في وقت أقرب.

هناك طريقتان قد تفعل بهما SpaceX هذا، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية والتواصل العلمي سكوت مانلي، أحد الخيارات هو إطلاق Crew-10 في وقت مبكر، مما سيسمح أيضًا لكبسولة Crew-9 بإعادة ويليامز وويلمور إلى الوطن في وقت مبكر، كما أوضح في منشور حديث على X.

وسيتطلب هذا من SpaceX إنهاء العمل على المركبة الفضائية قبل الموعد المحدد، لكن الشركة لم تقل إنها في طريقها للقيام بذلك.

وقال مانلي، إن الخيار الثاني هو السماح لـ Crew-9 بالعودة إلى الأرض قبل إطلاق Crew-10، وسيتعارض هذا مع بروتوكول ناسا، الذي يتطلب من الوكالة الحفاظ على كتلة من رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية أثناء "عملية التسليم"، أو التداخل بين وقت مغادرة طاقم محطة الفضاء الدولية على متن محطة الفضاء ووصول طاقم جديد.