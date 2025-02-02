تكنولوجيا: OpenAI تطلق الذكاء الاصطناعي الأذكى O3-Mini مع وصول مجاني لـ ChatGPT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI عن نموذجها اللغوي الكبير الجديد، O3-Mini، الذي يتميز بكونه أسرع وأكثر دقة من سلفه O1-Mini في تقديم الإجابات. يعد هذا النموذج أول نموذج لغوي صغير منطقي (LLM) من الشركة متاحًا مجانًا لجميع مستخدمي ChatGPT المسجلين.

يدعم O3-Mini ثلاثة مستويات من جهد التفكير: منخفض، متوسط، وعالٍ. يمكن لأي مستخدم يمتلك حساب ChatGPT مجاني تشغيل النموذج مجانًا على المستوى المتوسط، بينما يحصل المشتركون في الخطط المدفوعة على خيار ضبط مستوى التفكير على المنخفض أو العالي.

حاليًا، يستطيع مشتركو ChatGPT Plus وTeam وPro الوصول إلى O3-Mini فورًا، في حين يتعين على مستخدمي Enterprise الانتظار حتى شهر فبراير.

عند ضبطه على وضع التفكير المتوسط أو العالي، يتفوق O3-Mini على O1-Mini في المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي، خاصة في المشكلات التي تتطلب التفكير المنطقي.

وعند ضبطه على وضع التفكير العالي، تمكن O3-Mini أيضًا من التفوق على النموذج الأكبر O1 في بعض الاختبارات، لكنه لا يزال يفتقر إلى القدرة على رؤية الصور ومعالجة البيانات المرئية التي يتمتع بها O1.

يوفر O3-Mini إجابات أسرع بنسبة 24%، أي بحوالي 2.46 ثانية مقارنة بـ O1-Mini، مما يقلل من وقت انتظار المستخدمين للحصول على الردود من ChatGPT، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن تشغيله.

ومن ناحية أخرى، تم تحسين النموذج لتقليل قدرته على تنفيذ هجمات الأمن السيبراني، مما يجعله أقل فائدة للمتسللين مقارنة بالنماذج السابقة.

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