شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على الرغم من مشكلات الخصوصية والرقابة.. 3 مميزات لاستخدام DeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

يعد DeepSeek هو أحد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليا، ومع ذلك، فهو يأتي مع مشكلات خاصة بالخصوصية والرقابة، حيث إنه تطبيق صيني وهو ما يجعله خاضعا لقواعد الدولة، ولكن ما الذى يجعل المستخدمين يتوجهون إليه مع ذلك؟ هناك 3 ميزات يكشف عنها تقرير لـ makeuseof لروبوت الدردشة تجعله واجهة الكثيرين.

لا يوجد حد للاستعلامات

إذا كنت قد استخدمت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي ذات الحدود اليومية، فأنت تعرف أنه في منتصف تحسين فكرة أو تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية، فجأة، تظهر لك رسالة "لقد نفدت الرسائل المجانية حتى الساعة 1:00 مساءً".

هذه مشكلة لا داعي للقلق بشأنها أبدًا عند استخدام DeepSeek، فعلى عكس أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، لا يفرض DeepSeek حدًا للاستعلامات على مستخدميه.

بالنسبة لشخص يعتمد على الذكاء الاصطناعي للعصف الذهني والبحث المطول، فهذا منقذ جدا، فهو يمكّن من التكرار والتحسين والتجريب دون الوقوع في جدار الدفع كل بضع محادثات، فغالبًا ما تحتاج استجابات الذكاء الاصطناعي إلى تعديلات متبادلة حتى تصبح صحيحة تمامًا.

يعد عدم الاضطرار إلى القلق بشأن تجاوز حد الاستعلام يجعل DeepSeek بديلاً قويًا لروبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

الوصول المجاني إلى نموذجها

في حين أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي تغلق ميزاتها الأكثر تقدمًا خلف جدران الدفع (مثال: ChatGPT o1)، فإن DeepSeek تقدم نموذجها الرائد مجانًا.

لكن مع نمو DeepSeek، يمكنه تقديم مستويات متميزة أو البدء في فرض رسوم على طرازها الرائد.

إمكانية الوصول مفتوحة المصدر

يتم وضع نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل OpenAI's o1 و Claude 3.5 Sonnet خلف أنظمة خاصة، ولا يمكنك رؤية عملها الداخلي أو تعديلها أو تشغيلها على أجهزتك، ولكن هذا ليس هو الحال مع DeepSeek.

أصدرت DeepSeek أجزاء من قاعدة الكود الخاصة بها وهندسة النموذج للجمهور، وهذا يعني أنه يمكن للمطورين العبث بها أو تحسينها أو حتى دمجها في مشاريعهم الخاصة.

وفي حين أن إمكانية الوصول مفتوحة المصدر جيدة من الناحية النظرية، فإن DeepSeek تأتي من دولة معروفة باللوائح الصارمة للإنترنت، ولا تزال تعتمد على نموذج مدرب بموجب سياسات الرقابة الخاصة به.