شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الانتقاد للتبنى.. الذكاء الاصطناعى الصينى DeepSeek يفوز فى مواجهة الشركات الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي انتقدت في البداية نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek R1، تسارع الآن إلى استخدامه، وقد شهد هذا التحول قيام لاعبين رئيسيين مثل Microsoft وAmazon وPerplexity بدمج DeepSeek AI في خدماتهم حيث أدركوا الآن فعاليته من حيث التكلفة وإنتاجيته العالية، على الرغم من المخاوف السابقة بشأن خصوصية البيانات والرقابة.

DeepSeek AI: من الانتقادات إلى التبني

عندما دخل DeepSeek R1 السوق لأول مرة، قوبل بانتقادات شديدة من شركات التكنولوجيا الأمريكية والجهات الحكومية، وفي حين صُدمت بعض شركات التكنولوجيا (مثل Meta وOpenAI) لرؤية إمكانات DeepSeek في تقديم أداء من الدرجة الأولى يضاهي ChatGPT من OpenAI دون استخدام الكثير من الموارد والعمل بتكاليف أقل، كانت هناك أيضًا مخاوف بشأن أمن البيانات وإساءة الاستخدام المحتملة من قبل الحكومة الصينية.

ورسم بعض الخبراء أوجه تشابه مع الجدل المحيط بـ TikTok، مشيرين إلى أن DeepSeek قد يعرض بيانات المستخدم للحكومة الصينية، وعلاوة على ذلك، أظهرت الاختبارات المبكرة لنموذج الذكاء الاصطناعي أنه تجنب الموضوعات الحساسة سياسياً، مما أثار الشكوك حول الرقابة والسيطرة من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

تسارع بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الآن إلى استخدام DeepSeek R1 AI

على الرغم من هذه المخاوف، فإن المزايا العملية لـ DeepSeek R1 جعلت من الصعب تجاهلها، ويقدم النموذج أداءً مشابهًا لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تكلفة، مثل GPT-4 من OpenAI، ولكن بجزء بسيط من التكلفة، وقد دفع هذا شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وأمازون وديل إلى إعادة النظر في موقفها.

كانت مايكروسوفت واحدة من أوائل الشركات التي دمجت DeepSeek R1، مما جعلها متاحة من خلال Azure AI Foundry وGitHub، وجاء القرار بعد أن أجرت مايكروسوفت تقييمات شاملة للنموذج، مما يضمن أنه يفي بمعايير السلامة والأمان. تقدم الشركة الآن النموذج كجزء من حلول الذكاء الاصطناعي الأوسع لعملاء المؤسسات.

كما قامت Perplexity، محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بدمج نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek R1 في خدمة الاشتراك Pro الخاصة بها، إلى جانب نماذج أخرى مثل OpenAI's GPT-4 وAnthropic's Claude-3.5. في البداية، أثارت الشركات الأمريكية، بما في ذلك Perplexity، مخاوف بشأن أمان بيانات DeepSeek والرقابة. ومع ذلك، بعد تقييم أدائها الفعال من حيث التكلفة، تبنت Perplexity نسخة مخصصة من DeepSeek R1 تقلل من مشكلات الرقابة.

وحذت أمازون حذوها، معلنة أن DeepSeek R1 مدعوم الآن على Amazon Bedrock وSageMaker AI. أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، أن القدرة على تحمل تكاليف النموذج وكفاءته كانت من الأسباب الرئيسية لإدراجه. وأشار جاسي إلى أن دمج DeepSeek يسمح للشركات ببناء حلول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مع الحد الأدنى من البنية التحتية، وهو ما أصبح مهمًا بشكل متزايد في المشهد التنافسي للذكاء الاصطناعي.

انضمت شركة Dell أيضًا إلى الصفوف، مما مكن من استخدام DeepSeek على منصاتها بالشراكة مع Hugging Face، مما يوضح بشكل أكبر كيف أصبح نموذج الذكاء الاصطناعي جزءًا من النظام البيئي للتكنولوجيا الأمريكية.

لماذا يتم الإشادة بـ DeepSeek كملك في عالم الذكاء الاصطناعي

أحد الأسباب الرئيسية لشعبية DeepSeek المتزايدة هو قدرته على تقديم أداء عالٍ مع متطلبات أقل من نظيراته الأمريكية، تشير التقارير إلى أن DeepSeek تم تطويره باستخدام 2000 وحدة معالجة رسومية فقط وميزانية قدرها 6 ملايين دولار - أقل بكثير من المليارات المطلوبة غالبًا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وهذا يجعله بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للشركات التي تريد تنفيذ الذكاء الاصطناعي دون تكبد تكاليف كبيرة.

مع تزايد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وجدت شركات التكنولوجيا الأمريكية أن الشراكة مع نماذج الذكاء الاصطناعي من DeepSeek أو تبنيها يساعدها على البقاء قادرة على المنافسة مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة. كما تمكن كفاءتها الشركات من تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملائها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.