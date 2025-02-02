شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى DeepSeek ولماذا تحدث اضطرابًا فى قطاع الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

أحدثت شركة DeepSeek الصينية الناشئة ضجة كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق أحدث نماذجها، والتي تدعي أنها تضاهي أو تتفوق على النماذج الرائدة في الولايات المتحدة، ولكن بتكلفة أقل بكثير، ما يهدد بإعادة تشكيل موازين القوى في عالم التكنولوجيا.

لفتت الشركة الأنظار في الأوساط العالمية للذكاء الاصطناعي بعدما كشفت في ورقة بحثية الشهر الماضي أن تدريب نموذج DeepSeek-V3 لم يتطلب سوى أقل من 6 ملايين دولار من قدرة الحوسبة باستخدام رقائق إنفيديا H800.

كما أن المساعد الذكي الخاص بـ DeepSeek، والمدعوم بنموذج DeepSeek-V3، تجاوز ChatGPT ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تصنيفًا على متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة.

أثار هذا التطور تساؤلات حول مبررات استثمارات بمليارات الدولارات التي أعلنتها بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما انعكس ذلك على أسهم عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا، التي تعرضت لضغوط.

لماذا تحدث DeepSeek ضجة؟

عقب إطلاق ChatGPT من OpenAI أواخر عام 2022، سارعت شركات التكنولوجيا الصينية إلى تطوير نماذجها الخاصة من روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لكن عند إطلاق أول نموذج صيني منافس لـ ChatGPT، والذي طورته شركة بايدو، كانت هناك خيبة أمل واسعة في الصين بسبب الفجوة الواضحة في قدرات الذكاء الاصطناعي بين الشركات الأمريكية والصينية.

غير أن الجودة العالية والكفاءة في التكلفة التي تتمتع بها نماذج DeepSeek قلبت هذه المعادلة رأسًا على عقب، فقد حظي نموذجا DeepSeek-V3 وDeepSeek-R1 بإشادة واسعة من المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون ومهندسي شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تدّعي الشركة الناشئة أن نماذجها تضاهي أحدث إصدارات OpenAI وميتا.

إضافةً إلى ذلك، تتميز هذه النماذج بتكلفة تشغيل أقل بكثير. فبحسب منشور رسمي على حساب الشركة في وي تشات، فإن تكلفة تشغيل نموذج DeepSeek-R1 أقل بـ 20 إلى 50 مرة مقارنة بنموذج OpenAI o1، وذلك حسب طبيعة المهمة.

لكن بعض الخبراء أعربوا عن شكوكهم حيال قصة نجاح DeepSeek، فقد صرّح ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي لشركة Scale AI، خلال مقابلة مع CNBC، بأن DeepSeek تمتلك 50.000 شريحة من إنفيديا H100، وهو ما لم يفصح عنه رسميًا لتجنب انتهاك قيود التصدير الأمريكية التي تحظر بيع هذه الشرائح المتقدمة للشركات الصينية، ولم ترد DeepSeek على الفور على هذه الادعاءات.

من ناحية أخرى، أشار محللو Bernstein في مذكرة بحثية إلى أن إجمالي تكلفة تدريب نموذج V3 غير معلومة، لكنهم أكدوا أنها تفوق بكثير مبلغ 5.58 مليون دولار الذي أعلنت الشركة أنه أُنفق على قدرة الحوسبة. كما أن تكلفة تدريب نموذج R1 لم يُكشف عنها أيضًا.

من هم مؤسسو DeepSeek؟

وديب سيك هي شركة ناشئة مقرها هانجتشو، والمساهم المسيطر فيها هو ليانج وينفنج، المؤسس المشارك لصندوق التحوط الكمي High-Flyer.

أعلن صندوق High-Flyer في مارس 2023 عبر حسابه الرسمي على وي تشات أنه يعيد توجيه أنشطته، متجاوزًا مجال التداول المالي، لتركيز موارده على إنشاء "مجموعة بحثية جديدة ومستقلة لاستكشاف جوهر الذكاء الاصطناعي العام (AGI)"، وبعد ذلك تم تأسيس DeepSeek في وقت لاحق من العام نفسه.

تعرف OpenAI الذكاء الاصطناعي العام (AGI) على أنه أنظمة ذاتية قادرة على التفوق على البشر في معظم المهام ذات القيمة الاقتصادية.

لا يزال حجم استثمار High-Flyer في DeepSeek غير واضح، لكن الشركة تمتلك مكتبا في نفس المبنى الذي يقع فيه مقر DeepSeek، كما أنها تمتلك براءات اختراع تتعلق بمجموعات الشرائح المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقا للسجلات التجارية الصينية.

في يوليو 2022، أعلنت وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لـ High-Flyer عبر حسابها على وي تشات أنها تمتلك وتدير مجموعة شرائح تضم 10.000 وحدة من إنفيديا A100.

حظيت نجاحات ديب سيك باهتمام الأوساط السياسية العليا في الصين، ففي 20 يناير يوم إطلاق نموذج DeepSeek-R1 للجمهور، حضر مؤسس الشركة ليانج وينفنج اجتماعًا مغلقا لرجال الأعمال والخبراء استضافه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

يرجح أن يكون حضور ليانج لهذا الاجتماع مؤشرًا على أن نجاح DeepSeek قد يخدم أهداف بكين الاستراتيجية في التغلب على القيود التكنولوجية الأمريكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن اجتماعًا مماثلا العام الماضي حضره روبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة بايدو.



