شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الفروق بين هاتفى iPhone 14 Pro Max وGoogle Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة أيفون 14، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone 14 iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف Google Pixel 9 كما يلى:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة: 1290 x 2796 pixels

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )

أو ( dual esim – international)

Google Pixel 9

الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).

‏‎المعالج: Google Tensor G4.

‏‎مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.

‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‏‎دعم الشحن السريع: نعم.

‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (urtlawide)

‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل

‏‎نظام التشغيل: Android 14.

‏‎الوزن: 198 جرامًا.

البطارية: 4700 mAh.