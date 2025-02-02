شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الفروق بين هاتفى iPhone 14 Pro Max وGoogle Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة أيفون 14، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone 14 iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف Google Pixel 9 كما يلى:iPhone 14 Pro Max
البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة: 1290 x 2796 pixels
المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )
أو ( dual esim – international)
الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).
المعالج: Google Tensor G4.
مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (urtlawide)
الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل
نظام التشغيل: Android 14.
الوزن: 198 جرامًا.
البطارية: 4700 mAh.
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