شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Total Adblock.. تطبيق ذكى يساعدك على التخلص من الإعلانات المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تزايد الإعلانات المزعجة أثناء تصفح الإنترنت، أصبح بإمكان مستخدمي هواتف iPhone التخلص منها وتحسين سرعة التصفح بفضل تطبيق Total Adblock.

ما هو Total Adblock؟

Total Adblock هو تطبيق مصمم لحجب الإعلانات والنوافذ المنبثقة أثناء التصفح على أجهزة iOS، يعمل التطبيق على إزالة جميع أنواع الإعلانات، بما في ذلك الإعلانات، والنوافذ المنبثقة، وإعلانات الفيديو، مما يوفر تجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة.

فوائد استخدام Total Adblock:

• تسريع التصفح: من خلال حجب الإعلانات، يمكن للتطبيق تحسين سرعة تحميل الصفحات بنسبة تصل إلى 400%.

• توفير استهلاك البيانات: الإعلانات تستهلك جزءًا كبيرًا من حزمة البيانات؛ بحجبها، يمكن تقليل استهلاك البيانات بشكل ملحوظ.

• حماية الخصوصية: يمنع التطبيق تتبع المعلنين لنشاطك على الإنترنت، مما يحمي معلوماتك الشخصية.

• زيادة عمر البطارية: تقليل تحميل المحتوى الإعلاني يساهم في تقليل استهلاك البطارية.

كيفية الحصول على التطبيق:

يمكن لمستخدمي iPhone تنزيل تطبيق Total Adblock من متجر App Store، التطبيق متاح مجانًا مع خيارات لعمليات شراء داخل التطبيق.

خطوات التثبيت:

1. افتح متجر App Store على جهاز iPhone الخاص بك.

2. ابحث عن "Total Adblock - Ad Blocker".

3. انقر على "تنزيل" ثم "تثبيت".

4. بعد التثبيت، افتح التطبيق واتبع التعليمات لتفعيله.

ويُنصح بإضافة المواقع الموثوقة إلى قائمة الاستثناءات في التطبيق لدعمها من خلال السماح بعرض إعلاناتها