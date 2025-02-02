شكرا لقرائتكم خبر عن استمر 4 أشهر.. تفاصيل معسكر ميكاثون الروبوت بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي

تصميم المشاريع الابتكارية

الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع جمعية روبوطويق، مع ختام المعسكر التدريبي "ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي"، عن 9 مشاريع ابتكارية للطلاب والطالبات شملت مجالات تقنية الروبوت، وإنترنت الأشياء، والتصنيع الرقمي.وشملت المشاريع الابتكارية تطبيق "ناسك"، ويُعنى بتسهيل المناسك في الحرم المكي عبر تطوير العربات المستخدمة لنقل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. ومشروع "Nubi" كحاضنة مبتكرة مصممة لتعزيز الرعاية المقدمة للأطفال الخدج، وجهاز "MediPal" لقياس جميع العلامات الحيوية، وربوت "Rescuvo" يُستخدم في عمليات الإنقاذ.كما الابتكارات الطلابية ربورت "Celeris" ويقوم بتغيير عجلات السيارات، ربورت "Cement Robot" ويُستخدم في عمليات البناء, وروبوت "براق" المُختصّ في تنظيف زجاج المباني والأبراج, وصولًا إلى روبوت "Inspecto" المعني بفحص المصانع لتحسين مستوى الأمن والسلامة، وتقليل التكاليف التشغيلية.أما مشروع "‏Blue Bee" فعبارة عن روبوتات قادرة على رسم خرائط تفصيلية للمناطق المحيطة، والتنقل في بيئات متنوعة دون الاعتماد على أي من تطبيقات الخرائط، أو شبكات الاتصال والإنترنت.وأوضحت مديرة معمل كود في مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، الدكتورة مرام صبري، أنَّ تصميم المشاريع الابتكارية يُعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية في مختلف المجالات، ويُمكن للشركات والمؤسسات مواجهة التحديات العالمية بطرق مبتكرة ومستدامة، ما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وإيجاد فرص عمل جديدة, وأنَّ التركيز على المشاريع الابتكارية ضرورة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيق الريادة المستقبلية.يذكر أنَّ معسكر "ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي" استمرّ لأربعة أشهر، وتضمَّن ما يقارب (47) ورشة عمل تدريبية في مجالات متخصصة، كـ "الإلكترونيات"، و"الدوائر الكهربائية"، و"البرمجة"، و "النمذجة"، و"التفكير التصميمي"؛ ما أسهم في إكساب المشاركين مهارات وخبرات متقدمة في أنظمة الروبوت والتصنيع الرقمي، وبناء علاقات حيوية ومثمرة.ويأتي المعسكر ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال، للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم مخرجات وطنية تنافسية، وبناء مجتمع معرفي مستدام.